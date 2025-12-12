Bu hafta biamag’da

Bu hafta Evrim Kepenek'in editörlüğünde tek odaklı değil, çok gündemli bir biamag’la karşınızdayız.

Okuyacaklarınız şöyle:

Özgür Erbaş, kendisine has üslubu ile hayatlara, siyasete, güncele ışık tutmaya devam etti: Yatarmatik’e güncelleme geldi

Metin V. Bayrak, “Yeni Han” belgeseli üzerinden ırkçılık, ayrımcılık ve şiddet üzerine yazdı: Aynaya bakma zamanıdır: O seni ötekileştiren, seni de kategorize eden gözlerin hâlâ senin gözlerinde yaşadığını fark et ve bu kan davasına bir son ver.

Habibe Şenol İnan, İstanbul Sözleşmesi ve erkek şiddeti arasındaki ilişkiyi yazdı.

Melek Tugay, BİA Çocuk Kitaplığı bu hafta Çiğdem Sezer imzalı Yeryüzü Güvercinleri isimli kitabı kütüphanelerinize konuk ediyor. Yeryüzü Güvercinleri, Samar ile Leyla’nın gözünden savaşın gerçekliğini ve barış umudunu anlatıyor.

Şeyhmus Diken, Ahmet Altan’ın son kitabı “O Yıl”ı anlattı: Okuyun, ama fenerin ışığının aydınlattığı yerden. Çünkü hatırlananlar ve hakikat, edebiyatın kudretiyle bizlere “Ben buradayım” diyor. Yüzleşmeye cesareti olanlara tabii ki…

Murat Türker, "Pembe Ayın Altındaki Tilki” belgeseli yazdı: “Sabrın sonu selamettir” deyimiyle size bir ipucu vermiş olayım; lakin Soraya’nın şimdiye kadarki hayat hikâyesi sabırdan çok inat, sebat ve intiharî bir cesaretle çok daha iyi tarif edilebilir.

Burak Sarı, engellilerin haklarını gündeme taşımaya devam etti.

Ercan Jan Aktaş, kendi kişisel savaş karşıtlığı deneyiminden yola çıkarak günceli yazdı.

Osman Damla, güncel siyaseti tarihsel sosyalist bakışı ile sorguladı ve yazdı: Şimdi devlet fetişizmini düşünelim: “Ya benim olursun ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin” demenin bir manası var mı?

Medet Dilek, otobiyografik filmlerin izini sürdü, müziklerini de detaylandırdı ve yazdı: Popülerlik ve ticari kaygı, biyografi filmlerindeki sanatsal kaygıyı gölgede bıraktı.

Bahadır Söylemez, hukuk sisteminin toplumdaki bireylere verdiği “mesajların” aslında açık olduğunu, fakat bu açıklığın çoğu zaman adaletsizliği ve çifte standardı görünür kıldığını yazdı.

Ulaş Yılmaz, güncele dair şiirlerle bir denklem kurup yazdı.

(EMK)