Bu hafta biamag’da

Bu hafta Evrim Kepenek'in editörlüğünde tek odaklı değil, çok gündemli bir biamag’la karşınızdayız.

Okuyacaklarınız şöyle:

Sinem Aydınlı, Çiya’yla kurduğu ilişki üzerinden çocukların haklarını, duygularla baş etmeyi ve bakım emeğinin nasıl bir dayanışmaya dönüştüğünü anlattı.

Özgün Biçer, kadınların görünmeyen emeğini, “Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri” isimli tiyatro oyunu üzerinden yazdı.

Nalin Öztekin, Yeni İnsan Yayınları’ndan çıkan “Sürdürülebilirlik” kitabını yazarı Pamela Bravo ile konuştu.

Deniz Akdeniz, ataerkil kapitalist sistemin tarihsel olarak nasıl kurulduğunu, gücü ve aşkı nasıl tanımlayıp yeniden ürettiğini, kadınların bu sisteme karşı politik mücadele yürütürken romantik ilişkilerde neden zorlandığını ve sevgi ile ilişkiyi bu baskıcı tanımlardan özgürleştirmenin yollarını anlattı.

Nesrin Karadağ, Ahmet Sami Özbudak’ın yeni oyunu “Şebbaz”ı yazdı.

Vartan Halis Yıldırım, futbolcu Lefter’in hayatı üzerinden Rum halkının yaşadıklarını anlattı.

Şeyhmus Diken, MHP’nin İmralı sürecinde “ben giderim” diyerek başat aktörlüğe soyunmasını, CHP’nin ise kararsız ve isteksiz tavrını örnek vererek, çözüm ya da “geçiş süreci” denilen dönemde en tutarlı politik aktörün Kürt siyasal hareketi olduğunun altını çizdi.

Akın Güre, dünyada yeniden güç kazanan sol/sosyalist örnekleri (New York, Brezilya, Şili) hatırlatıp Türkiye’de CHP’nin Kılıçdaroğlu sonrasında yeni bir çıkış arayışına girdiğini, Kürt meselesinin de “derin güçlerce” yeniden dizayn edilmek istendiğini vurguladı.

Özgür Erbaş burada, reklamların ve “optik beyaz”, “açık havada kurumuş gibi”, “ev yapımı tadında”, “pamuksu” gibi sahte vaatlerle gerçekliği nasıl çarpıttığını; öte yandan gıdada tağşiş, sahtecilik, dışkı bakterili dondurma gibi skandalların sıradanlaşmasını, devletin bunu sadece para cezasına indirgenmiş göstermelik denetimlerle geçiştirmesini eleştirdi.

Ercan Jan Aktaş, Avrupa şehirlerinde karşılaştığı sokak kütüphaneleri üzerinden okumanın ve paylaşmanın yarattığı sessiz dayanışmayı, yolculuklarının ona hissettirdiği içsel dinginliği ve barış umudunu paylaştı.

Burak Sarı, engelli haklarını gündeme taşımaya düşünmeye ve düşündürmeye devam etti.

Evrim Kepenek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı, oyun yazarı ve UN Women Türkiye Danışma Kurulu Üyesi Ebru Nihan Celkan ile Uçan Süpürge’nin 30. yıl etkinlikleri, feminist örgütlenme, tiyatroda dönüşüm, ifşa kültürü, erkeklik tartışmaları ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün anlamı gibi başlıklarda konuştu.

Dinleme önerisi

Bu hafta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne merhaba diyeceğiz. Şarkımız tüm kadınlar ve LGBTİ+’lar için gelsin.

(EMK)