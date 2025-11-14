Bu hafta biamag’da

Ermenice edebiyat, bir pandanın “evlat edinilmesi”, Frankenstein uyarlaması, sergiler, film festivalleri ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yerli dizilere müdahaleleri...

Tuğçe Yılmaz editörlüğündeki biamag’da bu hafta sinema, edebiyat, vegan beslenme, hak mücadeleleri ve kişisel anlatılardan oluşan bir seçki var.

Ekrem Buğra Büte, Guillermo del Toro’nun Frankenstein’ını yazdı: “Mary Shelley imzalı metnin iki yüzyılı aşkın alımlanma tarihinden temsiller sunan bu yeni uyarlama taze bir bakış getirmekten çok uzak.”

bianet Kasım 2025 stajyerlerinden Esra Toktaş, “James Cameron’ın Sanatı” sergisi üzerine yazdı.

Tuğçe Yılmaz, “Ermenice edebiyata açılan pencere” sloganıyla yola çıkan Aras Yayıncılık’ın yeni genel yayın yönetmeni Betül Bakırcı ile konuştu.

Şadiye Dönümcü, Pelin Esmer’in O da Bir Şey mi filmi üzerinden başladığı yazısında, Söke’deki eski sinemaların izini sürdü.

Özgür Erbaş, yerli dizilere yönelik RTÜK müdahalelerini mizahi bir dille ele aldı.

Rosalino Levantino, Natalia Koniarz’ın Gümüş belgeseli üzerine yazdı: “Ida ve Soğuk Savaş filmlerinin yönetmeni Pawel Pawlikowski’nin idari yapımcılığını üstlendiği şiirsel belgesel, seyirciye muhakkak ki sarsıcı bir tecrübe yaşatıyor.”

Elif Çelebi, Gamze Bilir Seyhan ile “evlat edinme ve evlat edinilme” süreçlerini hikâyeleştirdiği Kırmızı Balon Ailesi kitabı üzerine konuştu.

Nural Sümbültepe, 21-23 Kasım tarihlerinde 13’üncü kez düzenlenecek Seattle Türk Film Festivali’nin Kısa Film programını haberleştirdi.

Yekta Armanc Hatipoğlu, üniversite yemekhanelerinde vegan menü seçeneği bulunmadığı için uygun yemeklere erişemeyen vegan öğrenciler Derya ve Asım ile konuştu.

Burak Sarı, sağlamcı şiddetini yazdı: “Liseye geçtiğimde tek engelliydim. Derslerim çok iyiydi. Evet örnek gösterilen bir çocuktum; ama bunu istemiyordum. Yalnızdım çünkü.”

Şeyhmus Diken, dostu ve tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık hakkında yazdı.

Dinleme Önerisi Bu hafta biamag'daki yazıları okurken size eşlik edebilecek bir albüm: Ermeni halk ezgilerini elektronik seslerle yeniden yorumlayan Hogh’un Narın Rengi (2024) albümü.

(TY)