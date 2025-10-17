ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2025 17:26
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2025 17:35
2 dk Okuma

Bu hafta biamag’da

Bu haftanın biamag’ından bazıları: Kitap önerileri, güncel siyaset, film eleştirileri.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu hafta biamag’da

Evrim Kepenek’in editörlüğündeki bu haftaki biamag’da film, kitap, sergi dünyasından haberler var.

Biamag’da okuyacaklarınız söyle:

Nalin Öztekin, Kırmızı Kedi Çocuk ve Çınar yayınları editörü Özge Doğar ile çocukların başucuna gelen kitapları nasıl seçeceğimizi konuştu.

Nil Nur Aydın, Bozcaada Ekolojik Filmler Festivali’nin (BIFED) gönüllüleri ile konuştu ve haberleştirdi.

Rosalino Levantino, José Luis Guerin’e Donostia San Sebastián Uluslararası Film Festivali’nde üç ayrı ödül kazandıran “İyi Vadiden Hikayeler” filmini yazdı.

Alihan Demir,  Hıdır Murat Doğan’ın yeni kitabı “Daniska”yı yazdı: Susmanın farklı halleri

Ekrem Buğra Büte, Pelin Esmer’in 32. Adana Altın Koza Film Festivali’nden sekiz ödülle dönen yeni filmi “O da Bir Şey mi” üzerine yazdı.

Fatma Temel, Sufyan Celal’in yeni sergisi “Tasan”ı haberleştirdi.

Sebüktay Kaan, sosyalist hareketin önemli isimlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı’yı yazdı: Anısına ve mücadelesine saygı ile.

Sinan Ok, engelli yurttaşların unutulduğuna dikkat çekti, siyasi partilere dijital içerikler önerdi.

Deniz Mahabad, yazar Doğan Ceren’in kim olduğunu anlattı, kitaplarına odaklandı.

Şeyhmus Diken, arkadaşlık üzerine düşündü ve yazdı.

Özgür Erbaş, hepimiz adına sordu: Halkın kime kızacağına serbestçe karar vermesine ne denir?

Evrim Kepenek, İstanbul’da sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un ardından yazdı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk biamag BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI BİFED hakan tosun
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git