Bu hafta biamag’da

Evrim Kepenek’in editörlüğündeki bu haftaki biamag’da film, kitap, sergi dünyasından haberler var.

Biamag’da okuyacaklarınız söyle:

Nalin Öztekin, Kırmızı Kedi Çocuk ve Çınar yayınları editörü Özge Doğar ile çocukların başucuna gelen kitapları nasıl seçeceğimizi konuştu.

Nil Nur Aydın, Bozcaada Ekolojik Filmler Festivali’nin (BIFED) gönüllüleri ile konuştu ve haberleştirdi.

Rosalino Levantino, José Luis Guerin’e Donostia San Sebastián Uluslararası Film Festivali’nde üç ayrı ödül kazandıran “İyi Vadiden Hikayeler” filmini yazdı.

Alihan Demir, Hıdır Murat Doğan’ın yeni kitabı “Daniska”yı yazdı: Susmanın farklı halleri

Ekrem Buğra Büte, Pelin Esmer’in 32. Adana Altın Koza Film Festivali’nden sekiz ödülle dönen yeni filmi “O da Bir Şey mi” üzerine yazdı.

Fatma Temel, Sufyan Celal’in yeni sergisi “Tasan”ı haberleştirdi.

Sebüktay Kaan, sosyalist hareketin önemli isimlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı’yı yazdı: Anısına ve mücadelesine saygı ile.

Sinan Ok, engelli yurttaşların unutulduğuna dikkat çekti, siyasi partilere dijital içerikler önerdi.

Deniz Mahabad, yazar Doğan Ceren’in kim olduğunu anlattı, kitaplarına odaklandı.

Şeyhmus Diken, arkadaşlık üzerine düşündü ve yazdı.

Özgür Erbaş, hepimiz adına sordu: Halkın kime kızacağına serbestçe karar vermesine ne denir?

Evrim Kepenek, İstanbul’da sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un ardından yazdı.

(EMK)