Bu hafta biamag’da

Kavel Alpaslan, İsrail spor takımları ile taraftarlarının soykırıma verdikleri desteği mercek altına aldı.

Evrim Kepenek, yapay zekâ ile yaratılan tanınmış ilk Kürt sanatçı Zozan C.’yi, yaratıcısı Bijar Koban’la konuştu.

Ekrem Buğra Büte, Paul Thomas Anderson’ın yönettiği; Leonardo DiCaprio, Sean Penn ve Teyana Taylor’ın başrollerini paylaştığı One Battle After Another filmi üzerine yazdı.

Tuğçe Yılmaz, 8 Kasım’a kadar Depo’da görülebilecek olan “Gazze Bienali İstanbul Pavyonu” üzerine yazdı.

Beyza Köz, Meksika Devrimi’nin trans subayı Coronel Robles’i yazdı.

Kıvılcım Akay’dan “ölümlülüğe bir övgü”: “Sahi, hiç düşündün mü; yarın öleceğini bilsen kalp mi kırardın, yoksa bir kalbi mi kucaklardın?”

Aynur Ünal, güncel tartışmalar çerçevesinde Alevilik üzerine yazdı: “Asıl değer Alevilik öğretisindeki ‘yol’dur ve bu yolun dili, yolun ehli olanlar tarafından daima iyilik ve sevgi olarak tanımlanmıştır.”

Burak Sarı, sağlamcı dünyada sıradan bir haftanın nasıl geçtiğini yazdı: “Engelli birisi, alanında ne kadar yetkin olursa olsun karşısındaki ‘haklıdır.’ Konuya dair hiçbir bilgisi olmamasına rağmen. Çünkü kendisini her koşulda daha üstün görür.”

Ayşenur Önal, otoriter rejimlerin hayatlarımıza nasıl sirayet ettiği üzerine düşündü: “Kendi hayatımı yoluna sokamayacağıma karar verdiğim için bana da kayyum or kayyım atanmasını talep ediyorum.”

Şeyhmus Diken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılış töreni ve sonrasındaki resepsiyonda tartışma yaratan fotoğraflar üzerine yazdı.

Elif Çelebi, engellilik hâlinin çocuk edebiyatındaki önemli örneklerini kaleme alan Özge Bahar Sunar ile konuştu.

Özgür Erbaş, “en kıskandığı tüzelkişi” Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) yazdı.

Vartan Halis Yıldırım, Ani Antik Kenti’ni tarihsel mimarlık perspektifinden inceledi: “Ani’nin ne olduğunu göremiyoruz, çünkü bu bilgi ile aramıza iktidar odaklı tarih anlayışı başka tür ifadeler yerleştirmeye çalışıyor.”

Rosalino Levantino, Kovboy adlı belgeselin ABD’nin kırsal kesiminde hayat gailesi içindeki bir ailenin dağılmasına odaklanırken coğrafyanın nabzını da tuttuğunu yazdı.

Dinleme önerisi Bu hafta biamag’daki yazıları okurken size eşlik edebilecek bir albüm: Tülay German - Burçak Tarlası.

