Bu hafta biamag, adaletin sahnesinden çocukların dünyasına, sürgünün sızısından kolektif hafızanın izlerine uzanan yazılarla geliyor.

Hikmet Adal'ın editörlüğünü üstlendiği haftada yazılar bireysel deneyimle toplumsal tanıklığı buluşturuyor. Bu hafta biamag'da tiyatrodan çocuk edebiyatına, siyasal belgeselden tarih tartışmalarına, engellilik yazınından hak arayışlarına uzanan geniş bir yelpaze var.

Evrim Kepenek, tek kişilik “İlk Bakışta/Prima Facie”de Tessa’ya hayat veren Olcay Yusufoğlu ile konuştu: Onay kavramı, “erkek” yasalar, adalet ve sahnenin dönüştürücü gücü… Oyun 7 Ekim Van, 9 Ekim Diyarbakır’da; Uluslararası Af Örgütü’nün “onay kültürü” çalışmalarıyla birlikte.

Nalin Öztekin, Selin Altunkaynak Vodina’nın kaleme aldığı, Gözde Kartal’ın resmettiği iki dilli çocuk kitabı “Puyo, Renkli Gitarın Şarkısı” üzerinden göçmen çocukların uyum hikâyesini anlatıyor: Müzik dil bariyerini nasıl yumuşatır? Kitabın geliri göçmen çocuklara.

Şadiye Dönümcü, basit bir selamın ötesine geçen o soruyu soruyor: “Nasılsınız?” Samimiyet, dinleme ve görünür olma ihtiyacı üzerine bir iç muhasebe.

Şeyhmus Diken, “Sürgün olmanın ağır hâli”nde, yersiz-yurtsuzluğun şiirle örülü hikâyesini kuruyor; sürgünün yalnızlığını, dön çağrılarının eşiğindeki bekleyişi yazıyor.

Rosalino Levantino, “Son Cumhuriyetçi” belgeseli odağında Adam Kinzinger’in hikâyesiyle ABD’de yükselen aşırı sağ, çifte standart ve demokrasinin daralan alanını anlatıyor.

Uğur Mumcu arşivinden: “Kaçma şüphesi vardır” — 12 Mart dönemi hukuk(suzluk) pratiklerine dair sarsıcı bir metin.

Vartan Halis Yıldırım, Hegel ve Strabon eşliğinde Ermeni coğrafyasını ve tarihsel belleği okuyor; coğrafya, zaman ve toplumsal hafıza arasındaki bağları görünür kılıyor.

Burak Sarı, “Körlük Üzerine Notlar” filmiyle John M. Hull’un deneyimini bugünden düşünürken, sağlamcılığa karşı çoğul körlük anlatılarının altını çiziyor.

Aykan Sever, Gün Benderli’nin “Yazı Kalır – Anılarımdaki Budapeşte Radyosu” kitabından hareketle mektupların dünyasını ve değişim umudunu hatırlatıyor.

İlyas Erdem, zorla yerinden edilmelerde adalete erişim başlığını uluslararası ilkeler ve Türkiye tecrübesiyle masaya yatırıyor: Tazmin, iade, rehabilitasyon ve tekrar etmeme garantisi.

Ercan Jan Aktaş, “Bir pencereden”: Kar altındaki bir köyden cezaevi hücresine, oradan yeniden doğaya açılan pencerelere uzanan kişisel bir yolculuk.

(HA)