Bu hafta biamag’da

Tuğçe Yılmaz, editörlüğündeki bu haftaki biamag’da, filmlerden müziklere, uluslararası politikalardan yerel kent deneyimlerine kadar farklı bakış açılarıyla haber, söyleşi ve yazıları yer alıyor.

Yazarlar, hem bireysel hem toplumsal meseleleri, kültürel ve politik arka planlarıyla okurlara aktarıyor.

Berk Butan, “Adil Gelecek için Alternatif Ekonomi” başlıklı yazı dizisine devam ediyor: “Satın alma pratiklerimiz ile kimi destekleyeceğimiz, içinde yaşadığımız dünyayı da belirliyor.”

Burcu Ayan ve Diyar Saraçoğlu’ndan, bir Atina izlenimi: “Atina, sosyal medya fenomenlerinin cilalı fotoğraflarına sığdırılamayacak kadar katmanlı ve sert bir şehir.”

Beyza Gündüz, Afrika siyaseti uzmanı Doç. Dr. Selim Volkan İpek ile Burkina Faso’yu, Thomas Sankara ve Ibrahim Traoré’yi konuştu: “Sankara’nın uygulamaları, Afrika'nın Che Guevarası olarak anılmasını sağladı. Traoré bu karizmaya sahip değil.”

Sema Öcal, bianet’teki staj deneyimi üzerine yazdı: “bianet’teki staj sürecim bana çekinmeden soru sormam gerektiğini, hangi alanda haber yapmak istediğimi keşfetmeyi, farklı görüşlerden herkesin söz sahibi olabileceğini ve en önemlisi ne olursa olsun gazetecilik yapmaya devam etmem gerektiğini öğretti.”

Tuğçe Yılmaz, “Gündüz Apollon Gece Athena” filminin yönetmeni Emine Yıldırım ve başrol oyuncularından Barış Gönenen ile filmin ortaya çıkış sürecini, karakterleri ve hikâyenin arka planındaki politik izlekleri konuştu.

Ağustos 2025 bianet stajyeri Ayşenur Geyyas, fahiş bilet fiyatlarına rağmen konserlerinde adım atılamayan ve YouTube’da milyonlarca izlenmeye ulaşan “Manifest” grubunu yazdı.

Özgür Erbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldikten sonra yaptığı “etkili” değişikliklerden yola çıkarak Kızılay Meydanı’ndaki yaya deneyimini yazdı.

Merve Kurt, yönetmen Ken Loach’un 2019 yapımı “Ben, Daniel Blake” filmi üzerine yeniden düşündü: “Film boyunca yoksulluğun insanların bedenlerine, yüz ifadelerine ve en çok da onur mücadelelerine nasıl kazındığını görürüz.”

Murat Türker, Kırgızistan’ın Köktaş köyünde doyasıya futbol oynayan kadınların hikâyesini anlatan “Santra Vuruşu” belgeseli üzerine yazdı.

Sabahattin Çelik, küresel kültür endüstrisinin neyi değerli kıldığını ve neyi dışladığını mercek altına aldı.

Şeyhmus Diken, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel mirasıyla övünmesinin tek başına bir anlam ifade etmediğini; asıl övünç kaynağının insan ve özellikle kadınların yaşam hakkının korunması olduğunu vurguladı. (TY)

Dinleme Önerisi Bu hafta biamag'daki yazıları okurken size eşlik edebilecek bir albüm: Habibi Funk Limited serisinde yer alan, Charif Megarbane'in “Hamra / Red” albümü.

(TY)