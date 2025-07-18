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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2025 16:55
 ~ Son Güncelleme: 18 Temmuz 2025 17:10
2 dk Okuma

Bu hafta biamag’da

Bu hafta biamag’da politik müzikten hafıza mekânlarına, edebiyattan ekolojiye, insan haklarından sinemaya uzanan yazılar yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu hafta biamag’da
Diego Rivera’nın 1934 tarihli "Man, Controller of the Universe" (L'uomo controllore dell'universo) eseri

Tuğçe Yılmaz, editörlüğündeki bu haftaki biamag’da Social Waste ile politik hip hop’tan Ani Katedrali’ndeki Hegel’e, anonslu kasetlerin romantik yalnızlığından Suruç Katliamı’nın 10. yılına, sağlamcılığa karşı bir sorgulamadan Māori gençlerin direnişine, eşcinsel temsilden kömür sahalarına uzanan pek çok farklı başlık var.

Diyar Saraçoğlu, Yunanistan’ın politik hip hop grubu Social Waste ile konuştu: “Bir şeyler yapmazsak mahvolacağız!”

Vartan Halis Yıldırım, Hegel’i, camiye dönüştürülmek istenen Ani Katedrali’nde gezdirdi: “Ani, 10. yüzyılın sonundan 13. yüzyıla uzanan kısa ama parlak döneminde, Ermeni mimarisinin en yoğun deneysel laboratuvarı hâline geldi.”

Sabahattin Çelik, “anonslu kasetler” üzerine yazdı: “Güzelim köy havası, serin sabahlar, yaz yağmurları… Hepsi bu anonslu ağıtların fonuna dönüşerek sıradan hayatı romantik bir esarete mahkûm ediyordu. Aşk vardı; ama huzur yoktu.

Evrim Kepenek, gazeteci ve yazar Serdar Korucu ile yeni kitabı “Bu Yas Bitmez” üzerine konuştu.

Burak Altınok, “Beyto” (2020) filminin başrol oyuncusu Burak Ateş ile konuştu: “Eşcinsel bir karakteri canlandırmam kişisel olarak bana çok şey kattı. Benim için çok özel ve farklı bir deneyimdi, kendimi şanslı hissediyorum.”

Kavel Alpaslan, Lübnanlı akademisyen ve yazar Gilbert Achcar’ın “Gazze Felaketi: Soykırımı Tarihsel Perspektiften Okumak” kitabı üzerine yazdı.

Rosalino Levantino, Sidney Film Festivali’nde gösterilen “The Haka Party Incident” belgeselini ve Māori gençlerin kültürel hakarete karşı başkaldırısını yazdı.

Ayşenur Önal, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlâlleri ve çıkamadığımız tatiller üzerine yazdı.

Mehmet Fırat Özgür, Suruç Katliamı’nın 10. yıldönümünde, o gün yaşadıklarını kaleme aldı.

Şeyhmus Diken, Beşiktaş’ın “efsane” kaptanı Vedat Okyar’ın kariyerini ve Sezen Aksu ile olan bağını kaleme aldı.

Burak Sarı, sağlamcılığın ne denli “sinsi” ve fark edilmeden ilerleyebileceğini sorguladı.

Haluk Direskeneli, yeniden faaliyete geçmesi planlanan Çöllolar kömür sahası üzerine yazdı.

Dinleme Önerisi

Bu hafta biamag'daki yazıları okurken size eşlik edebilecek bir albüm: Ermenistan çıkışlı beatmaker ve prodüktör Gorgeouz Beats'in yeni albümü "Yerevaning".

 (TY)

Haber Yeri
İstanbul
bu hafta biamag'da Ani Katedrali Hegel hip hop Gazze tatil ekonomik kriz tuğçe yılmaz
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