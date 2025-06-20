Bu hafta biamag’da

Tuğçe Yılmaz, editörlüğündeki bu haftaki biamag’ın teması Onur Ayı, direniş ve hafıza. Bu eksende şekillenen söyleşi ve yazıların yanı sıra, küresel politikadaki gelişmeler ve film eleştirileri de bu sayıda yer alıyor.

Ercan Jan Aktaş, Dr. Sayid R. Darati ile savaşın yeni cephesi haline gelen İran’ı ve sürecin Kürtler üzerindeki olası etkilerini konuştu.

Vartan Halis Yıldırım, Osmanlı tarihinden silinmiş Ermenilerin ve kuirlerin izini sürdü: 1915, LGBTİ+'lar ve arşivler.

bianet Haziran stajyeri Elif Yavuz, "80’lerde Lubunya Olmak" kitabını yazdı: “Bir gece babam beni Vat 69’da buldu. Oynuyordum. Boynumda fular, bel açık bluz. Işıklar yandı, bir baktım annemle babam karşımda. Beni tanımadı annem. Peruğumu çektiler.”

Sinem Aydınlı, sağlamcılığını keşif sürecini yazdı: “İki yıl öncesine kadar sağlamcıymışım.”

Seray Genç, Sudan Devrimi’nin ayak seslerini takip eden “Madaniya” belgeselinin yönetmeni Mohamed Subahi ile konuştu.

Evrim Kepenek, 20’li yaşlarında tutuklanan ve hâlâ cezaevinde olan trans kadın mahpus Buse Aydın’ın hikâyesini yazdı.

Nural Sümbültepe, Kanada Edebiyatı’nın güçlü örneklerinden yola çıkarak hazırladığı “Kanada edebiyatına sığınmak” yazı dizisine devam ediyor.

Kavel Alpaslan, sihirli kelime “rejim” üzerine yazdı: “Emperyalist çıkarlarla şekillenen bir dili yeniden düşünmek gerekiyor.”

Rosalino Levantino, üç farklı coğrafyada direnişin ve inancın hikâyesini anlatan üç belgeseli inceledi.

Şeyhmus Diken, naaşı 29 yıl sonra Diyarbakır’a getirilen Kürt sanatçı Ayşe Şan'ın ardından yazdı.

Bu yıl, dünya genelinde düzenlenen Onur Yürüyüşlerinin 56.’sı gerçekleştirilecek. Türkiye’de ise bu pazar (22 Haziran) 11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü düzenlenecek. Bu vesileyle, S.T.A.R. Manifestosu’nun dönemin üslubunu koruyan Türkçe çevirisini yeniden yayımlıyoruz.

İki yıl önce hazırladığımız Onur Yürüyüşü playlistine ulaşmak için aşağıya tıklamanız yeterli!

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