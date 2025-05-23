Bu hafta biamag’da

Tuğçe Yılmaz editörlüğündeki bu haftanın biamag'ında, çocuk şarkılarından belgesel sinemaya; anadili hakkından kent belleğine uzanan yazılar yer alıyor.

Ayşenur Önal, ikili ilişkilerden iktidar ilişkilerine uzanarak love bombing’in hayatımıza nasıl sızdığını kaleme aldı.

Nural Sümbültepe, Uluslararası PEN Kulübü Başkanı Burhan Sönmez ile konuştu: “Türkçe elbette güzel bir dil; ama Kürtçe de öyleydi. Ancak bize bu dili yaşama hakkı verilmedi, tam tersine biz ondan korkutulduk.”

Gökçen Karaman, çocuklarla birlikte öğrenen ve şarkı söyleyen Şubadap Çocuk ile konuştu.

Evrim Kepenek, İzmir’de izleyici ile buluşan “Grains of Sand” filminin yönetmeni Sarah Anne Gross’u yazdı: “Sineması, kamerayla çekilmiş hayatları değil dokunulmuş, hissedilmiş, birlikte yaşanmış hikâyeleri anlatıyor.”

Figen Ünlü, insanın dönüşümüne dair yazdı: “İnsan varlığın merkezine yerleşecek kadar önemli ve yaratılmışların en kutsalı ise neden hâlâ dünyada savaşlar ve katliamlar var?”

Berk Butan, Çevre Mühendisi Yağmur Çoban ve Çevre Bilimci, Sosyal Girişimci Dr. Uygar Özesmi ile “adil ekonomi”yi konuştu.

Elif Yavuz, 69. Eurovision Şarkı Yarışması’nı ve İsrail protestolarını yazdı.

Vartan Halis Yıldırım, Moody’s'in uzun yıllar sonra ABD'nin kredi notunu düşürmesi üzerine yazdı.

Murat Türker, Latin Amerika'nın sert dönüşlerine odaklanarak bu coğrafyadan çıkan üç çarpıcı belgeseli mercek altına aldı.

Şeyhmus Diken, kent belleği bağlamında yerel yönetimlere seslendi: “Sözüm meclisten içeri vesselam.”

Serpil Eryılmaz, Namık Kemal Tartanoğlu ile yazma serüvenini ve “Bir Erkeği Öldürmek” kitabını konuştu.

Bir şarkı

(TY)