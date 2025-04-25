Bu hafta biamag’da

Evrim Kepenek editörlüğündeki bu haftaki biamag’ın teması: 24 Nisan Ermeni Soykırımı. Okuyacaklarınız arasında, tiyatro yazıları, kitap önerileri, yemek tarifleri var.

Hilal Sarı, Bağımsız tiyatro topluluğu Tiyatro Babutsa’nın son oyunu Othello Sendromu’nu yazdı: Patriarkaya karşı kadın direnişi

Sinem Esengen, planlı sezaryen yasağına dikkat çekti: Sağlığa erişim hakkını zedeler

Evrim Deniz, 10 yıl sonra Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmaları, yok olan kültürel mirasları ve Ermeniler’i hatırlatıyor.

Vartan Halis Yıldırım, 24 Nisan için okuma önerileri sıraladı.

Metin V. Bayrak, 24 Nisan’da “fidan dikiyorum” diyor: barış, bir matem töreni değil, her sabah yeniden yeşeren bir komşuluk yani birlikte yaşam eylemidir.

Arslan Özdemir, Ermeni Kürt mutfağına “sosyolojik” güzergahtan baktı.

Akın Güre, güncel siyasete dair yazdı: Hatırlayın, artık CHP sokakta, eylem alanında, tarlada, traktör üstündedir.

Murat Türker, FilmAmed’i yazdı.

Mustafa Eren, yapay zekaya dair etik değerlere dikkat çekti, çağrı yaptı: Anlayış ve ilkelerin, her tür içerikte etik tutumun temel bir gereği olduğuna inanıyorum.

Onur Gülbudak, futbola sahalarına psikolojik açıdan baktı.

Şeyhmus Diken, Selahattin Demirtaş’ın son kitabı “Jamal”ı yazdı.

Evrim Kepenek, Türkiye’den İsviçre’ye iltica eden ve başvurusu reddedilen Emine’yi yazdı.

Ve Ali Öz’den yeni sergi: Fotoğrafın Dansı

(EMK)