Bu hafta biamag’da

Tuğçe Yılmaz, editörlüğündeki bu haftaki biamag’ın teması: Sansür, direniş ve hafıza. Bu eksende şekillenen söyleşi ve yazıların yanı sıra, küresel politikadaki gelişmeler ve film eleştirileri de bu sayıda yer alıyor.

Beyza Gündüz, “direnişin pazarlanması” üzerine yazdı: “Punk bir alt kültür müydü? Evet. Sistemin dışında mıydı? Öyleydi. Peki şimdi o sistemin raflarında mı? Evet, hem de %100 pamuklu ve 699 TL’ye.”

Ege Tonga, Pessac’ın Saige-Formanoir mahallesinde bulunan “Şili Duvarı” üzerine yazdı: “Duvar, yalnızca bir sanat eseri değil, aynı zamanda dayanışma, hafıza ve kolektif kimliğin simgesi. Baskıya karşı bir direniş mesajı, hatta daha iyi bir gelecek için umut ifadesi.”

Tuğçe Yılmaz, yönetmen Ali Kemal Çınar ile film festivallerindeki sansürü ve sansürün sektördeki yansımalarını konuştu.

Evrim Kepenek, Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan ile sansürü ve tiyatronun maruz kaldığı güçlükleri konuştu.

Doğa Tekneci, bianet’te stajyer olma deneyimini yazdı: “İyi ki stajımı bu samimi aile tablosunda yapma şansı buldum. Mişko, Mêşo ve Küba’yı özleyeceğim.”

Bu haftanın Kürtçe kelime kartları: Huner, Bername, Mîhrîcan, Zext, Astengkirin, Azadiya Derbirînê.

Günsu Özkarar, Ali Nesin ile Matematik ve Oyun Kampı’nı konuştu.

Vartan Halis Yıldırım, Donald Trump’ın başkanlığını Shakespeare yazını üzerinden değerlendirdi: “Trump, uluslararası kuruluşları ve diplomasiyi yok sayarak, kendi özgür davranışı içinde kaderini belirleme çabasına girerek, bir Shakespeare trajedisine daha çok benzemektedir.”

Eda Pınar, neden “normalleşmediğimizi” yazdı: “Ülkenin sokaklarında hare hare yanan özgürlük, karanlık ne kadar bastırırsa bastırsın, bir yanlarımıza iyi geliyor.”

Burak Sarı, kapsayıcı bir boykotun mümkün olup olmadığını sorguladı: “Ayrımcılık boykotuna ne dersiniz?”

Murat Türker, John Lilly hakkındaki belgeseli ve Lilly’nin ilham verdiği diğer yapımları yazdı.

Şeyhmus Diken, “Ne kahramanlara ne de kahramanlığa inanırım” ve “Porçakal” kitaplarını kaleme aldı.

Doğa Tekneci derledi: Senaristlerin ve oyuncuların direnişi “Hollywood grevi”.

Dinleme önerisi bu haftaki biamag’ı okurken size eşlik edebilecek bir albüm: Marianne Faithfull - Broken English (1979).

(TY)