Evrim Kepenek’in editörlüğündeki MAG’ın gündemi: Newroz, mesajı: Yeniden doğuş.

Bu hafta biamag’da okuyacaklarınız şöyle:

Merve Kurt, Newroz’dan umudu yol aldı: “Belki de en önemlisi, hiçbir karanlığın sonsuza dek sürmeyeceğini; en karanlık noktadan sonra aydınlığın doğduğunu bize yeniden gösterir.”

Kavel Alpaslan, Kolombiya’daki barış sürecini hatırlattı: Puslu bir barış süreci gündeminde böylesi deneyimler, belki bir çırpıda okuduklarımızı anlamamızı sağlamaz. Ancak şüphesiz zihnimizi berraklaştıracaktır. Bu sebeple Kolombiya’daki ve diğer ülkelerdeki barış süreçlerini daha fazla incelemek gerekiyor.

Arslan Özdemir Newroz’a “barış” dedi: Bu yıl, Newroz’un adını barış koymak, onu yalnızca coşkuyla kutlamak değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç için bir çağrı yapmak anlamına gelir.

Yüksel Mutlu, 2025 Newroz’ununda hissettiklerini yazdı: Jin, Jiyan, Azadî" sloganının evrenselleştiği bu Newroz’da artık erkekler de "Jin, Jiyan, Azadî" diyor.

Başak Canda hem 21 Mart Şiir Günü’nü ve Newroz’u yazdı: Şiir günü ve Newroz ateşine sığınarak dünyayı direnen insanların elleriyle güzelleştirmeye devam.

Bircan Değirmenci, şair ve yazar Lal Laleş’le ikili kitabı “Gidenleri Rahat Bırakma Kılavuzu-Kalanları Rahat Bırakma Kılavuzu” üzerine söyleşti: Oysa belki de defteri değiştirmek gerekir. Eski deftere hakkını vererek bir tarafa kaldırmalı, bir şekilde hakkaniyetli bir yerden yüzleşerek tarihe emanet etmeli.

Murat Türker, Vladimír Turner "Kentsel İtaatsizlik Alet Kiti (Veřejně prospěšné práce/ Urban disobedience toolkit)" adlı belgeselini yazdı: Toplumun dışına itilmekte olanlar marjinalleştikçe kent aktivizmi keskinleşiyor, itaatsizlik neredeyse bir meslek haline dönüşüyor. Aralarından bir tanesinin sanat adının Robin Hood olmasına şaşırmamak lazım.

Tuğçe Yılmaz, Yüzünü maskeyle gizleyen ve anonim kalmayı tercih eden Kejoo Beats ile müziğe bakışını, üretim sürecini ve kariyer planlarını konuştu.

Ercan Jan Aktaş, Newroz’un tarihini hatırlattı: Kürtler ve de dostları, yoldaşları ateşi içinde yanmak için değil, bütün insanlığı büyük bir sevgi ve dayanışma içinde büyütmek için yakıyorlar bugün meydanlarda.

Tarık Yüce, bu hafta tiyatro yerine kendi hislerini yazdı: Tek bildiğim faşizmin güncesini tutmanın kalemime iyi geleceğiydi. En baba distopyada -ki distopyalar hep babanın kurgusudur- bile göremeyeceğimiz türden gerçek üstü bir haftaydı.

Şeyhmus Diken, Newroz hislerini yazdı: Evet, Kürtler dünya aleme bir kelimenin içindeki yasaklı bir harfi öğretti! Hatta öğretmekle kalmayıp adeta ezberletti.

Metin V. Bayrak, nefret söylemi ve newroz arasındaki bağlantıya değindi, nefret söylemi ile mücadele yollarını yazdı: Toplumsal bilinç ve etik düşünme de tıpkı mimoza gibidir: Duyarlı, esnek ama dirençli.

Evrim Kepenek, Newroz’un kendisi için anlamını ve HDK Eş Sözcüsü Meral Danış-Beştaş’a sordu: "Benim için Newroz, içinden geldiğimiz bilinçtir"

Ümmü Gülsüm Sülün, dünyanın farklı ülkelerindeki Newroz kutlamalarını derledi.

(EMK)