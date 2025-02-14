Bu hafta biamag’da

Tuğçe Yılmaz editörlüğündeki biamag’da bu hafta…

Sevan Semerciyan'ın Jamanak gazetesinde yayımlanan “Sevgi Yolu” şiirini Rober Koptaş, Ermeniceden Türkçeye çevirdi.

bianet Şubat 2025 stajyerlerinden Beyza Gündüz, Rosa Luxemburg’un en yakın siyasi müttefiklerinden biri ve uzun yıllar boyunca partneri olan Leo Jogiches ile ilişkisini yazdı.

Evrim Kepenek, kadınların 14 Şubat’ta ne istediğini yazdı: “‘Kanlı elmas’ değil, yaşamak.”

“Roja Evîndaran, Evîn, Xoşewîst, Maçkirin, Kenîn, Bêrî”. Huzurlarınızda “Sevgililer Günü”ne özel bianet Kürtçe kelime kartları!

Eda Canımana, gazeteci Anya Ryan’ın flört uygulamaları hakkındaki deneyimlerini aktardığı yazısını çevirdi: “Kendimi çarkın üzerindeki bir hamster gibi hissediyordum. Sürekli koşturuyordum.”

bianet önceki dönem stajyerlerinden Aslı Deniz Çelebi, pencereleri birbirine bakan iki yalnızın aşkı arayışını anlatan “Yan Pencere” filmini kaleme aldı.

Mehmet Yeşiltepe, günümüzdeki ilişkilere ve yeni ilişkilenme türlerine dair yazdı.

Burak Sarı, aşkın sağlamcı hâlini yazdı: “Kişi körse onun hayatına giren kişi ya az gören olmalıymış ya da başka engeli olmalıymış. Kör ile kör yapamazmış.”

bianet Şubat 2025 stajyerlerinden Abbas Vural, Klavdiya ve Yakov Sverdlov çiftinin hikâyesini kaleme aldı.

Ulus Baker’in “Spinoza ve aşkın diyalektiği” başlıklı makalesini 14 Şubat vesilesiyle ve Ulus Baker'in anısına saygıyla yeniden yayımlıyoruz.

Tuğçe Yılmaz, “başka bir aşkın mümkün olduğu” LGBTİ+ temalı beş filmi derledi.

Kavel Alpaslan, Filistin direnişine silah taşıyan başpiskopos Hilarion Kapuçi’nin mücadelesini anlattı.

Murat Türker, İsveç yapımı “Diyalog Polisi” belgeselini yazdı.

Şeyhmus Diken, gazeteci İrfan Aktan’ın “Karihōmen - Japonya'da Kürt Olmak” kitabı üzerine yazdı.