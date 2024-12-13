Tuğçe Yılmaz editörlüğündeki biamag’da bu hafta…
Kıvılcım Akay, yazar ve şair John P. Portelli ile arkadaşlığı üzerinden sürgün olma hâlini yazdı.
“Wekhevî, Wekheviya Zayendî, Zayenda Civakî, Tevgera Feminîstan, Mafên Zayendî”. Huzurlarınızda bianet Kürtçe kelime kartları!
Nilgün Karataş, modern toplumun dayatmalarına mizahi bir başkaldırı olan “Doppler” romanını yazdı.
Tuğçe Yılmaz, IRA’nın kadın militanları Dolours ve Marian Price’ın hikâyesine odaklanan “Say Nothing” dizisini yazdı.
Burak Soyer, Ronald Hutton’ın “Cadılık” kitabı üzerinden cadılara ve tarihsel olarak cadıların nasıl damgalandıklarına mercek tuttu.
Ercan Jan Aktaş, hayatında iz bırakan dostu Sertav Çiya Eker’i yazdı.
Burak Sarı, güçlü bir sakat hareketinin imkânı üzerine yazdı.
Zülküf Güneş, sanal şans oyunlarının toplumsal yaşamı nasıl etkilediğini inceledi.
Gülsüm Güller, yazar Özgür Elibol’la "yabancılaşma, yabancılaşmadan arınma ve haysiyet" kitabı üzerine konuştu.
Şeyhmus Diken, insan hakları mücadelesine dair düşüncelerini yazdı.
Bu hafta biamag’da yayımlanan yazıları okurken size eşlik edebilecek bir albüm: “İpek Yolu: Ermeni Diasporasının Yolculuğu (1971-1982)”. (TY)