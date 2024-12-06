Bu hafta biamag’da

Editörlüğünü Hikmet Adal’ın üstlendiği bianet’in cumartesi eki biamag’da bu hafta;
Evrim Kepenek anlatımıyla, Irak’tan, Gürcistan’dan, Adıyaman’dan, Almanya’dan gelen kadın ve queerlerin Feriköy’de katıldığı Discover Football festivalini,
Burak Sarı’nın kaleminden körlerin internete erişimde yaşadığı sıkıntıları,
Rosalino Levantino’nun aktarımıyla Alexandra Gulea’nın son eseri Maia – Ellerle Portre belgeselini,
Sinem Aydınlı’nın ‘Ağrı İsyanı’nda İstanbullu bir Kadın: Yaşar Hanım’ın Anıları’ ve ‘Veda Etmiyorum’ kitabından çıkarımlarla kaleme aldığı ‘hayatın olağan akışı’nı,
Adem Özgür’ün anlatımıyla Hollanda’daki iki Kürt mülteci çocuk, Şîyar ve Serhad’ın hikayesini,
Şeyhmus Diken’den aidiyet duygusunu,
Heidi Korkmaz’dan aşk üzerine yazdığı bir denemeyi,
Burak Soyer’in anlatımıyla Orhan Kemal Cengiz’in yeni kitabı ‘Gölgenin Şarkısı’nı,
Ve Gündüz Vassaf’ın Cehenneme Övgü kitabının Sözcük Mahpusları kısmından bir bölümü okuyacaksınız…
(HA)