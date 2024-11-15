Tuğçe Yılmaz editörlüğündeki biamag’da bu hafta…

Meltem Oral, köpeklerle kurulan ilişkide otorite merkezli anlayış yerine onların otonomisini gözeten, eşitlikçi bir yaklaşımın imkânı üzerine yazdı.

Murat İnceoğlu, Hayta’nın yaşamlarına ve gündelik planlarına nasıl etki ettiğini yazdı.

Vecih Cuzdan, Yoda'nın Kadıköy'de başlayan yolculuğunu yazdı: “Kendini bize değil, bizi kendine bağlayan dünyalar güzeli bir dost.”

Evrim Kepenek, birlikte yaşadığı kaplumbağa Tartaluş’u yazdı: “Onun sabrı, her gün bana acele etmeden yaşamanın, her adımda hayata saygı duymanın değerini hatırlatıyor.”

Ali Dinç, bir akşamüstü sürpriziyle eve gelen ‘Bağkur emeklisi’ Mişa’yla pabucunun nasıl dama atıldığını yazdı.

Tuğçe Yılmaz, Küba’yı yazdı: “Küba’yla yaklaşık iki yıldır daha özel bir bağ kurduk. Bu iki yılda çokça badireler atlattık. Belki de en iyi ifadeyle, Çehov’dan mülhem, çok uzun günler, boğucu akşamlar geçirdik.”

Elif Yılmazlı, birlikte yaşadığı kediler Çiko, Miço, Balım ve Salem’i yazdı.

Leyla İşbilir, birlikte yaşadığı kediler Zeus ve Gümüş’ü yazdı: “Onları o kadar içten seviyorum ki, bazen fark etmeden onlarla konuşuyormuşum.”

Burak Sarı, insanların, hayvanlar ve doğa üzerinde kurduğu tahakkümü kaleme aldı: “Kuşlar da giderse?”

Nilgün Karataş, H.G. Wells'in "Körler Ülkesi" romanı üzerine yazdı.

Taylan Özgür Öz, “mesafe” kavramı üzerinden modern insanın toplumsal, duygusal ve entelektüel hayatına dair yazdı.

Murat Türker, 29. Rabat Uluslararası Yaratıcı Sinema Festivali’nden notlarını aktardı.

Burak Soyer, Ketebe Yayınları’ndan Bülend Ayyıldız çevirisiyle yayımlanan “Kurmaca Sanatı” kitabını yazdı.

Bu hafta biamag’da yayımlanan yazıları okurken size eşlik edebilecek çalma listesi, Açık (Apaçık) Radyo’dan Didem Gençtürk’ten: “Patili Şarkılar”.



(TY)