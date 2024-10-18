Bu hafta biamag’da

Tuğçe Yılmaz editörlüğündeki biamag’da bu hafta…

Hande Kuday, toplumda "kutsal aile" mitinin sürdürebilmesi için ana akım dizilerde kadınlara nasıl roller biçildiğini yazdı.

Ayça Söylemez, "The Boys" dizisinden hareketle, çoğu zaman “iyiler-kötüler” olarak ayrılan kurgu dünyasındaki şiddet tasvirlerinin, şiddetin giderek arttığı söylenen toplumun adalet duygusunu nasıl etkilediğine dair yazdı.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Şehlem Kaçar ve Hilal Esmer, dil ve cinsiyetçilik ilişkisini Evrim Kepenek’e anlattı: “Şiddet senin küfürlerinde başlıyor” demek ne demek?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve Eylül 2024 bianet stajyeri Ege Tonga, Bersun Kılınç’ın “Türkiye'deki televizyon dizileri ve kadına yönelik şiddet arasındaki ilişki” makalesini Türkçeye çevirdi.

Burak Sarı, yerli dizilerdeki sağlamcı söylemleri ve damgalamayı ele aldı.

Burak Soyer, şiddet içeren yapımların da şiddete karşı iyi ve doğru mesajlar verebileceğini yazdı.

Ekim 2024 bianet stajyerlerinden İrem Şimşek, Filistin İçin Bin Genç üzerine yazdı: "Cüret sahibi bir eylemliliğin imkânı".

Şeyhmus Diken, Diyarbakır Surları'nı yazdı: "Bunca ilgi odağı olan ve üzerine kitaplar yazılıp, sempozyumlar düzenlenmiş, şarkılar, türküler bestelenerek destanlaşan 'Diyarbakır Surları' olduğu gibi kalmış mı/kalır mı?"

Taylan Özgür Öz, Dersim'i, kent hafızasını ve Dersim coğrafyası üzerindeki tehditleri yazdı.

Murat Türker, insan merkezli tasarlanan sirenleri, alarmları ve uyarıcı aygıtları anlatan "Temkinli Kulak" belgeselini yazdı.

Kürd Araştırmaları Dergisi’nden Sebahattin Şen’in "Minör Bir Sinemadan Dekolonyal Bir Estetiğe Kürt Sineması" yazısından bir bölümü paylaşıyoruz.