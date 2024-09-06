Bu hafta biamag’da

Tuğçe Yılmaz editörlüğündeki biamag’da bu hafta…

Deniz Mine Öztürk, 6-7 Eylül Pogromu'nun yıldönümünde ailesinin hikâyesini yazdı.

Bülent Aydın, 6-7 Eylül Pogromu'nun yıldönümünde Tatavla'dan Kurtuluş'a "dönüşen" semtin yeni sokak ve cadde isimlerini yazdı: Ergenekon, Bozkurt, Savaş, Türkbeyi, Kurtoğlu, Baysungur…

bianet stajyerlerinden Aslı Deniz Çelebi, "Kulüp" dizisini 6-7 Eylül Pogromu'nu işleyişi üzerinden yazdı: "İstiklâl Caddesi’ne ilk kez Raşel’in gözüyle bakıyorum ve bunun ne kadar güvensiz hissettirebileceğini artık tahmin edebiliyorum."

Prof. Dr. Yankı Yazgan yeni bir eğitim yılı öncesinde, okulların öğrenciler ve aileleri üzerindeki etkisini yazdı.

Umay Aktaş Salman, 2024-25 eğitim-öğretim yılı başlarken eğitimin durumunu yazdı: "Tüm kademelerde eğitime erişim arttı. Ancak eğitime erişimin artması eşitsizliklerin yok olduğu anlamına gelmiyor."

Murat İnceoğlu, 2024-25 eğitim-öğretim yılı kapsamında eğitimdeki fırsat eşitsizliğini, yetersiz öğretim kadrosunu ve öğrencilerin yaşadığı güçlükleri yazdı.

Burak Sarı, 2024-25 eğitim-öğretim yılının başlangıcına binaen kendi deneyimi üzerinden, görme engelli bir öğrencinin maruz kaldığı ve kalabileceği ayrımcılıkları yazdı.

Filistinli yazar, şair ve Filistin Yazarlar Birliği üyesi Shojaa al-Safadi'nin "Bir daha asla inşa edemeyeceğimiz şeyler" yazısını, bianet stajyerlerinden Ege Tonga çevirdi.

Ali Bulunmaz, Chuck Palahniuk'un "Yargı Günü" kitabını yazdı: “Patronların, menfaatçi gazetecilerin ve akademisyenlerin inşa ettiği, hükümetlerin de icracı olarak yer aldığı, yozlaşmış dünyayı değiştirme girişiminin anlatımı…”

Burak Soyer, İngiltereli romancı Hugh Conway'in, kör bir adamın yanlışlıkla şahit olduğu bir cinayetin yıllar sonra hayatını nasıl etkilediğini anlattığı "Hatırlayış" kitabını yazdı.

Murat Türker, hayvanlarla insanlar arasındaki yakın münasebeti yüceleştiren "Kara Köpek" ve "Kolektif Monolog" filmleri üzerine yazdı.

Şeyhmus Diken, Fındıklı Belediyesi örneği üzerinden 'Meci Belediyeciliği'ni ve Fındıklı ziyaretini yazdı.

Arslan Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencileri bekleyen sorunları ve eğitim sistemindeki aksaklıkları yazdı.

Dinleme önerisi

Bu hafta biamag’da yayımlanan yazıları okurken size eşlik edebilecek bir albüm: Ermeni caz piyanisti Tigran Hamasyan’dan “The Bird Of A Thousand Voices”.





(TY)