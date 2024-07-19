Bu hafta biamag’da

Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan hafta sonu ekimiz biamag’da okuyacağınız yazılar şöyle:

Nehir Özcan, bu sitede yer alan Suzannah Weiss'in "Flörtünüzün cinsiyetçi olduğunu gösteren 12 işaret" başlıklı yazısını bianet için Türkçeye çevirdi.

Murat Türker, Yönetmenliğini Philip Hamilton’ın üstlendiği "Çarpışma (Collision)" adlı belgeselini yazdı, ekolojik ilgili tahribata dikkat çekti.

Nilgün Karataş, 39 yaşında intihar eden ve Japonya’da ve Türkiye’de en çok okunan yazarlar arasında olan Osamu Dazai’nin son kitabını yazdı: “İnsanlığımı Yitirirken”

Behzat Baran Ayhan, Guardian gazetesinde 16 Haziran'da yayımlanan Denis Campbell imzalı makaleyi, Türkçeye çevrildi: Hibrit çalışanlar daha mutlu, sağlıklı ve üretken oluyor

Kıvılcım Akay, kültürlerin sofralardaki ortaklığını yazdı: Sicilya’da Caponata, Malta’da Kapunata, Türkiye’de Şakşuka, İspanya’da Pisto Manchego, Fransa’da Ratatouille ve Yunanistan’da Briam.

Metin V. Bayrak, “birlikte nasıl öğrenebiliriz?" sorusuna yanıt verdi.

Şeyhmus Diken, AKP’li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Yalar hakkındaki iddiaları yazdı.

Arslan Özdemir, 2024 YKS sonuçlarını analiz etti: Sıfır çeken öğrenci sayısı endişe veriyor.

Burak Soyer, Avrupa Futbol Şampiyonası’nı hatırlattı, yaz için “futbol” odaklı bir okuma listesi hazırladı.

Burak Sarı, eşitsizliklerin kaynağını sorguladığı yazısında, sağlamcı kibirle yapılan had bildirmeleri eleştirdi.

Sedat Ulugana, 1930 Temmuz’unda tarihe geçen “Zilan Katliamı”nı yazdı.

Emre Dursun, insan hakları mücadelesine odaklandı: İşaretle

Mustafa Yıldız, bu kez 14 Mayıs 2024 gün ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tasarruf genelgesini yazdı.

Tuğçe Ceylan, yakın zaman önce kaybettiği arkadaşı Gülten’i anlattı.

Evrim Kepenek, İstanbul’dan Hakkâri, Van ve Yüksekova’ya giden feministlerin raporunu yazdı.

(EMK)