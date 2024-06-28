Bu hafta biamag’da

Bu hafta Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan haftasonu ekimizde okuyacaklarınız şöyle:

Ayça Söylemez, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) 2022 İnsan Ticareti Küresel Raporu’nu yazdı: Organlarınızı bağışlayın.

Tuğçe Yılmaz, 10. Trans Onur Haftası Sergi Kolektifi ile Türkiye’de trans hareketinin tarihine mercek tutan sergi hakkında konuştu: “Dön-Dün Bak”

Nur Kaya, 16 yıldır adaleti bekleyen Ahmet Yıldız davasının 40'ıncı duruşmasındaki gözlemlerini yazdı: homofobik nefret cinayeti davası tüm çıkmazlarıyla Türkiye için bir sembol, Ahmet Yıldız’ı hatırlatmak ise bir görev.

Başak Canda, 2 Temmuz'da katledilen aydınları hatırlattı: Sivas hafızamızdır

Murat Türker, sinemacı Madeleine Hetherton-Miau’nun yönetmenliğindeki “Mozart’ın Ablası (Mozart’s Sister)” adlı belgesel üzerinden, Maria Anna Walburga Ignatia Mozart’ı yazdı

Tülin Tankut, Türkiye'de “Yakın” adıyla vizyona giren “Close” filmini yazdı: Film, daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi hak ediyor.

Ercan Jan Aktaş, “Hayatımda İz Bırakanlar” başlıklı yazılarına başladı: “Annem”

Arslan Özdemir, özel eğitimin sorunlarına dikkat çekti.

Burak Sarı, engelli hakları üzerine yazdı: “Nefes alıyor olmak, bu dünyada bir ağırlığa, varlığa sahip olmak; en temel hakkımızı tanımlı getiriyor aslında. Eşit ve farklılıklarımızla yaşama hakkı.”

Metin V. Bayrak, 2 Temmuz 1993’te yobaz çetelerin Sivas’ta katlettiği aydınları hatırlattı: “Can’a düşen ateş Madımak”

Nilgün Öztunalı, yürürken aklına gelen haksızlıkları yazdı, adaletsizliklere dikkat çekti.

Şeyhmus Diken, 1515 yılında inşa edilen Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'nin odağında geçmişten günümüze kiliselere odaklandı.

(EMK)