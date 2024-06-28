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Yayın Tarihi: 28 Haziran 2024 16:55
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2024 16:55
1 dk Okuma

Bu hafta biamag’da

2 Temmuz Sivas Katliamı'ndan akılda kalanlar, Onur Ayı etkinlikleri, Ahmet Yıldız davası, film eleştirileri...

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu hafta biamag’da

Bu hafta Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan haftasonu ekimizde okuyacaklarınız şöyle: 

Ayça Söylemez, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) 2022 İnsan Ticareti Küresel Raporu’nu yazdı: Organlarınızı bağışlayın.

Tuğçe Yılmaz, 10. Trans Onur Haftası Sergi Kolektifi ile Türkiye’de trans hareketinin tarihine mercek tutan sergi hakkında konuştu: “Dön-Dün Bak”

Nur Kaya, 16 yıldır adaleti bekleyen Ahmet Yıldız davasının 40'ıncı duruşmasındaki gözlemlerini yazdı: homofobik nefret cinayeti davası tüm çıkmazlarıyla Türkiye için bir sembol, Ahmet Yıldız’ı hatırlatmak ise bir görev.

Başak Canda, 2 Temmuz'da katledilen aydınları hatırlattı: Sivas hafızamızdır

Murat Türker, sinemacı Madeleine Hetherton-Miau’nun yönetmenliğindeki “Mozart’ın Ablası (Mozart’s Sister)” adlı belgesel üzerinden, Maria Anna Walburga Ignatia Mozart’ı yazdı

Tülin Tankut, Türkiye'de “Yakın” adıyla vizyona giren “Close” filmini yazdı: Film, daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi hak ediyor.  

Ercan Jan Aktaş, “Hayatımda İz Bırakanlar” başlıklı yazılarına başladı: “Annem”

Arslan Özdemir, özel eğitimin sorunlarına dikkat çekti.

Burak Sarı, engelli hakları üzerine yazdı: “Nefes alıyor olmak, bu dünyada bir ağırlığa, varlığa sahip olmak; en temel hakkımızı tanımlı getiriyor aslında. Eşit ve farklılıklarımızla yaşama hakkı.”

Metin V. Bayrak, 2 Temmuz 1993’te yobaz çetelerin Sivas’ta katlettiği aydınları hatırlattı: “Can’a düşen ateş Madımak”

Nilgün Öztunalı, yürürken aklına gelen haksızlıkları yazdı, adaletsizliklere dikkat çekti.

Şeyhmus Diken, 1515 yılında inşa edilen Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'nin odağında geçmişten günümüze kiliselere odaklandı. 

(EMK)

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