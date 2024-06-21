Bu hafta biamag’da

Ayça Söylemez’in editörlüğündeki biamag’da bu hafta…

Nilgün Karataş, sokakta yaşayan köpeklerle ilgili duruma, Kundera’nın meşhur romanı Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği üzerinden baktı: “Köpeklerin “uyutulması” gerektiğini savunanlar arasında sıkı edebiyat okurları var mıdır acaba?”

Burak Sarı, engellilerin maruz kaldığı ayrımcılıklar üzerinden, “pozitif ayrımcılık” kavramını tartıştı: “Herkes, herkes için demeye başladığında ilk adımı atmış oluruz”

Şadiye Dönümcü, “Deha Atatürk” kitabını anlattı: “Yazar Onur Ural, her yaştan okura Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen, bahsedilmeyen, şaşırtıcı ve inceliklerle dolu on öyküsünü aktarıyor.”

Mesut Çeki, yeni vergi düzenlemesinin moto kuryeleri nasıl etkileyeceğini yazdı: “Yeni düzenleme, daha uzun saatler çalışmaya, zaten zayıf olan işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin hepten ortadan kalkmasına neden olacak.”

Sare Öztürk, Tütün Sendikası’nın kurucusu Zehra Kosova’nın anısına atfedilen, Feryal Saygılıgil ve Necla Akgökçe editörlüğündeki Emeğin Kadın Halleri kitabını tanıttı.

Şeyhmus Diken, hayattaki “keşke”leri ve “iyi ki”leri yazdı.

Burak Soyer, Italo Svevo’nun Türkçe’ye çevrilen “Deneysel ve Fantastik Öyküler”i üzerinden Svevo’nun yazma evrenini anlattı.

Heidi Korkmaz, Şık Giyimli Kadın öyküsünde kısa bir tren yolculuğunu yazdı.

Engelsiz Erişim Derneği’nin “Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat Dergisi”nden, Dilek Başar Açlan imzalı, “Çocuklarımızın tırnaklarını görmeden nasıl kesiyoruz?” başlıklı yazıyı yayımlıyoruz.

Arslan Özdemir, kaliteli eğitimin ne olduğunu ve neden gerekli olduğunu, Türkiye’deki durumu ve kaliteli eğitime erişmek için yapılması gerekenleri yazdı.

Waseem Ahmad Siddiqui, Tepeköy’ün hafızası üzerine Tansel Korkmaz ve Korhan Gümüş ile yaptığı sohbeti aktardı.

Can Öztürk, depremin ardından “umuda tutunan” Hatay Senfoni Orkestrası’nı anlatan Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek belgeselini yazdı.

Nusret Koç, gidenlerin ardından yas tutmaya dair yazdı.

(AS)