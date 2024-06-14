Bu hafta biamag’da

Ayça Söylemez’in editörlüğündeki biamag’da bu hafta…

Şeyhmus Diken, 1925’teki Şeyh Said isyanı sonrası sürgün edilenlerden Şermin Cemiloğlu’nun 98 yıllık hayatıyla ilgili yazdı.

Murat Türker, Yugoslavya ve Sırbistan sinemasında eşcinselliği irdeleyen Dragan Yoviçeviç imzalı Topli Film üzerinden, ülke tarihindeki LGBTİ+ sinemaya baktı.

Aygün Atilla, asırlardır hayatımızın bir parçasıymış gibi alışkın olduğumuz sosyal medya sağanağının, insanlığı nasıl değiştirdiğini yazdı.

Burak Soyer, “farklı türleri iç içe geçiren, tamamen farklı bir kitap” diye tanımladığı Murat Menteş’in Ucuz Romancılar’ı hakkında yazdı.

Burak Sarı, sokakta yaşayan köpeklere yönelik giderek yükselen nefrete dair propagandaya, bir engellinin de alet edilmek istenmesine dair yazdı: “Çözüm, birlikte ve olabildiğince tehlikelerden uzak bir yolu açma çabasında.”

Akın Güre, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, siyasetçi, çevirmen, aydın Fatma Nudiye Yalçı’yla ilgili yazdı.

Arslan Özdemir, karne günü sonrasında “eğitimin karnesini” yazdı: “Eğitim sistemi, bilimsel ve objektif bir temele oturmadan bugünün problemlerini, dünün çözümleriyle çözmemiz mümkün değil.”

Yakın İlişkiler’den, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun sosyal ilişkilere etkisini anlatan Büşra Kösem imzalı makaleyi yayımlıyoruz.

(AS)