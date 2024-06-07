Bu hafta biamag’da

Ayça Söylemez editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu haftaki yazılar şöyle:

Murat Türker, “erkek erkeğe kalınan anların gerginliğini irdeleyen” Anna Hints ve Tushar Prakash “Sauna günü”yle ilgili yazdı.

Şeyhmus Diken, yeniden merhaba diyen sözlü tarih çalışması kitabı Diyarbekir Diyarım ile ilgili yazdı.

Nilgün Karataş, bizi Filistin’e götürüyor: “Filistinli yazar Adania Shibli, Küçük Bir Ayrıntı romanıyla tecavüz edilerek öldürülen bir Bedevi kıza ağıt yakarken, kısa anlatılmış uzun bir çöl yolcuğunda okuruna bu soruların yanıtını aratıyor.”

Burak Sarı, sıkça kullanılan “özel gereksinim” kavramı üzerinden “normalin” tanımlanmasındaki ayrımcılığı yazdı.

Mesut Çeki, İş Güvenliği Uzmanı Deniz İpek ile sıcak havalarda çalışmanın tehlikelerini konuştu.

Mustafa Yıldız “örgütlü kötülükle” nasıl mücadele edilmesi gerektiğini yazdı.

Burak Soyer, yeni şarkısı “Orman Gülü”nü yayımlayan elektronik müzik grubu Whale Room üyeleriyle konuştu.

Ahmet Karadağ, bir hekimin gözünden ölümle yaşam arasındaki çizgiyi hızla geçenleri ve geçmek istemeyenleri yazdı.

Arslan Özdemir, engelli öğrencilerin karşılaştığı zorlukları, mevcut düzenlemeleri ve sorunların çözümüne dair önerilerini yazdı.

(AS)