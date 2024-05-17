Bu hafta biamag’da

Evrim Kepenek, 22 kayıp yakınının anlatımlarının bulunduğu "Cumartesi Anneleri: Galatasaray Meydanı'nda 1000 hafta" kitabının yazarı gazeteci Serdar Korucu’yla konuştu.

Mesut Çeki, kuryelerin son dönemde maruz kaldığı hak kayıplarının çalışanları nasıl etkilediğini ve işsizlik verilerinin yarattığı tehdidi yazdı.

Şeyhmus Diken, 6. Mardin Bienali’ni, “müstemlekenin kültür taşıyıcılığı” üzerinden değerlendirdi.

Akın Güre, Köy Enstitülerinin akıbetini, dönemin siyasi tarihiyle birlikte yazdı: “Köy Enstitüleri üzerine yazmaya başladığınızda aslında ülke tarihi hakkında konuşursunuz.”

Murat Türker, yönetmenliğini Scarlett Unverricht’in üstlendiği Ozanın laneti (Des Sängers Fluch/The bard’s curse) adlı animasyon filmi üzerinden, kıskançlıkla ilgili yazdı.

Cengizhan Kaptan, Mansur Ayık’ın ikinci romanı Hiç Kimse’yle ilgili yazdı: “Negatif bir diyalektikten yana olduğum için anti-kahraman eserleri önemli buluyorum.”

Arslan Özdemir, son dönemde sıkça tartışılan “mülakat” uygulamasının dezavantajlarını anlattı: “Eğitim fakültelerinde verilen akademik eğitimin ve KPSS gibi sınav sonuçlarının göz ardı edilmesi, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve itibarını zedeler.”

Sülbiye Yıldırım, “Mutlaka okunmalı” dediği "Mamak Bende Kalanlar" kitabıyla ilgili yazdı: “Tarihsel belleğimize katkı sunacak edebi bir belge.”

Burak Soyer, üçüncü şarkısı “Sessizce” dinleyiciyle buluşan Tunç Özsöyler ile müzik yolculuğunu konuştu.

Yakın İlişkiler’den, pandemi döneminden ruh sağlığımıza miras kalan “languishing” kavramını anlatan yazıyı yayımlıyoruz.

(AS)