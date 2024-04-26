Bu hafta biamag’da

Bu hafta Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan haftasonu ekimizde okuyacaklarınız şöyle:

Selen Vargün Alıtkan, Save the Children'in Malmö takımıyla tanıştırdı: Matilda Regell ve Rami Jaafar

Burak Soyer, Ja, Klar ekibinden Emre Özdemir ve Seda Portakal’la yeni EP’lerinin ikinci şarkısı “Aynı Evin Kutsalı”nı konuştu.

Gonca Deniz Yılmaz, Yönetmen Ömer Ferhat Özmen’le “Eksi Bir” filmi üzerine söyleşti.

Nilgün Karataş, Paul Auster’in son kitabı Baumgartner’i yazdı.

Hatice Bakanlar Mutlu, Elif Şafak’ın son kitabı “Kayıp Ağaçlar Adası”nı yazdı.

Ercan Jan Aktaş, Bask’ta baharı yazdı.

Arslan Özdemir, MİT’in çocukları ajanlığa özendiren projesini anlattı.

Metin V. Bayrak, 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nda yaşamını kaybedenleri andı.

Rosalino Levantino, Yönetmen Didem Pekün’ün Bazen Hep Birlikte (Otherwise in Istanbul) adlı belgeseli Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nı anlattı.

Evrim Kepenek, 25 Nisan Perşembe akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde dinleyenleri ile buluşan sanatçı Rewşan Çeliker’in konserinden izlenimlerini yazdı.

ve ilginç bir insan hikayesi: Çetin Mert, Berlin'i ikiye ayıran Spree nehrine düşüp öldüründe henüz beş yaşındaydı. Ölümünün üzerinden yaklaşık 50 yıl geçti. Kreuzberg Belediyesi onun adını bir park ve oyun alanına verecek.

(EMK)