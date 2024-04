Bu hafta biamag’da

Şeyhmus Diken, “enkaz ve devasa borçlarla yönetimi bırakıp giden” kayyımların ardından yazdı: ““Hemşehri Belediyeciliği” dönemi artık gündemde olmalı.”

Sinan Ok, mevcut faiz ve enflasyon oranlarıyla istihdamın neden artamayacağını, SGK verilerine göre de istihdamın azaldığını yazdı.

Rosalino Levantino, sinema öğrencisi Subarna Dash’ın Yüznumarada yaşayan kız (The girl who lived in the loo) adlı animasyon filminden hareketle “tuvalet paradoksunu” tartıştı.

Gonca Deniz Yılmaz, Üçüncü Sinema’nın yönetmenlerinden Fernando E. Solanas’ın Yolculuk filminde, 90’lar Arjantin’ini kendine özgü şekilde nasıl tanımladığını yazdı.

Şadiye Dönümcü, yazar Şermin Yaşar’ın açtığı Ankara’daki Kelime Müzesi’ni gezdi: “İlmik mi? İlmek mi? Şişe takılı bu sözcüklerin işlendiği henüz bitmemiş bir örgü parçasının sorusunun doğru cevabı sizce ne?”

Heidi Korkmaz bu hafta “Ha Rüya Ha Anekdot” başlıklı şiirini paylaştı: “tutunca ellerimi / yeniden kanamaya başladı elleri / eğilip baktım ellerime / ellerim, İsa’nın elleriydi...”

Burak Soyer, baharın en değerli ayı Mayıs’ta gerçekleşecek kültür sanat etkinliklerini derledi.

Bilim Fili’nden Zeynep Senis imzalı, “Neden Ölmek Zorundayız?” başlıklı makaleyi yayımlıyoruz: “Evrim teorisinde, doğal seçilim yoluyla, yaşamın bedelinin ölümle ödendiği fikri yatar.”

Tutuklu ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın “Hapishane Defterleri”nden Asklepios’un Horozu başlıklı yazı da biamag’da…

(AS)