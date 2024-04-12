Bu hafta biamag’da

Özgür Amed, Netflix’in son dönemde popüler olan dizisi “3 Cisim Problemi”ni yazdı: “8 bölüm sonunda çıkan sonuç şu: Mevcut düzeninize şükredin.”

Nilgün Karataş, Wayne Macauley “Aşçı” romanında “hizmet yoluyla yükselmek” isteyen Zac’in bakış açısından yeni dünyadaki hırs, yetenek, çalışkanlık kavramlarını sorguladı.

Murat Türker, “puşi davasıyla” tanıdığımız Cihan Kırmızıgül’ün üniversite öğrencisiyken başına gelenleri anlatan, Jules Cruveiller’nin Capture adlı belgeselini yazdı.

Şeyhmus Diken, Nurcan Baysal’ın “Yok Zamanı” kitabı üzerine yazdı: “Balinanın karnındaki rahat yerinde yaşayanlara sahadan bir gönderme yapıyor.”

Burak Soyer, Nicelatte ile “onunla da olmuyor, onsuz da olmuyor” özdeyişiyle açıkladığı bir hikâyeyi anlatan yeni teklisi “Gel”i ve müzik yolculuğunu konuştu.

Mustafa Yıldız, kayyumla geçen 8 yılın sonunda, yaşanan süreci, kayyumu besleyen koşulları ve kayyumun verdiği zararların nasıl aşılacağını tartıştı.

Selen Vargın Alıtkan, İsveç’in Halmstad kentinde anaokulu öğretmeni olarak çalışan serbest gazeteci Seda Şanlıer ile İsveç’teki okul öncesi eğitimi konuştu.

Tutuklu ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın hapishanede yazdığı yazılar, mahkemelerde yaptığı savunmalardan kesitler ve tefrika romanının yayınlanacağı blog’unun “Vinyet” bölümünden Kafka ve Ben başlıklı yazıyı yayınlıyoruz.

Metin V. Bayrak, değişen bayram ritüellerini ve çocuğun gözünden bayramın anlamını yazdı.

(AS)