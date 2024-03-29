Bu hafta biamag’da

Evrim Kepenek editörlüğünde biamag’da okuyacaklarınız şöyle:

Tuğçe Yılmaz, Ekolojist Agit Özdemir’le kayyımların Kürt kentlerine verdiği zararları, “güvenlik” gerekçesiyle inşa edilen barajları, sular altında kalacak olan Gelîyê Godernê’yi ve GAP’ı konuştu.

Şehmus Diken, yakın zamanda kaybettiğimiz yazarımız Cumhur Kılıççıoğlu’nu anlattı: “Siirt’in Cumhur Abisi”

Nilgün Karataş, seçimleri hatırlattı, “Görmek”i yazdı.

Heidi Korkmaz, geçen haftaki “Pilli Kalp ve Horoz Çelişki” öyküsüne devam etti.

Ferhat Göçer, gazetecilerin insan hakları mücadelesindeki önemini gündeme taşıdı.

Ahmet Karadağ, yazıdan eyleme kadar geçen süreyi düşündürdü.

Tülin Tankut, feminist yazında yeni bir mihenk taşını anlattı: Arşivde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi

Murat Türker, sineme belgesel dünyasında okuru gizemli bir yolculuğa çıkardı: Doğu Timur’u nasıl bilirsiniz?

Cansu Dayan, var oluş kadar yok oluşa da odaklanmak gerektiğini söyledi.

Ayla Türksoy, sanatla terapiyi uzmanı Prof. Dr. Nevin Eracar ile konuştu.

Burak Soyer rapçi Fuat ile “Muz Cumhuriyeti” şarkısını ve şarkının klibini çeken Gazeteci-belgeselci Müjde Yazıcı Ergin klibi konuştu.

Evrim Kepenek, 1992’de Türkiye’nin Bakırköy’deki ilk sığınmaevini* kapattığı iddia edilen Ali Talip Özdemir’i gazete küpürleri ile anlattı.

Arslan Özdemir, İnci Taneleri’ni yazdı.

(EMK)

*Feminist yazımda kadınların erkek şiddetinden korunmak için gitmek zorunda bırakıldığı alana “sığınak” deniyor ancak, bu konudaki tüm arşiv haberlerinde “sığınmaevi” dendiği için “şimdilik” biz de bu kelimeyi kullandık.