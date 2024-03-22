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Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 15:55
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 15:56
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Bu hafta biamag’da

biamag’da bu hafta edebiyat, müzik, sinema, siyaset, hayvan hakları ve coşkuyla kutlanan Newroz var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu hafta biamag’da

Murat Türker, 26. Selanik Uluslararası Belgesel Festivalinden hem izlenimlerini yazdı hem filmleri anlattı.

Şeyhmus Diken, Newroz’un anlamını, simge harfi “W” üzerinden anlattı.

Metin V. Bayrak, en temel tepkilerimizden kaçmak ile ilgili yazdı: “Sorundan kaçıyoruz, yüzleşmekten kaçıyoruz, biriyle görüşmekten ya da bir sorunu konuşmaktan kaçınıyoruz.”

Evrim Kepenek, Opus Kitap Editörü Ayşegül Akbulut Çetinkol ve Genel Yayın Yönetmeni Metin V. Bayrak ile yeni yayınevini konuştu.

Burak Soyer, ülkenin nevi şahsına münhasır topluluklarından, diye adlandırdığı Necati ve Saykolar’ın yeni şarkısı “Aşk Bankası”nı ve müzik serüvenini grubun vokalisti Necati Karadayı ile konuştu.

Arslan Özdemir, Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü’nün 2023 raporundan yola çıkarak, yasama-yürütme-yargıyı, demokrasi ve bağımsızlık bağlamlarından değerlendirdi.

Olcay Aytürk, gazeteciler, akademisyenler ve hukukçularla hayvan haklarını, medyada sokakta yaşayan hayvanların temsilini konuştu.

Heidi Korkmaz, öykülerine, “Pilli Kalp ve Horozla Çelişkisi” ile devam ediyor.

(AS)

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