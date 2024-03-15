Bu hafta biamag’da

Hikmet Adal, Gambiyalı eski bakan Ousman Sonko’nun İsviçre’deki yargılanma süreci üzerinden cezasızlığa dair yazdı.

Tuğçe Yılmaz, ‘‘Kadınların Göç Hafızası'' sergisinde yer alan İranlı sanatçı Sinur ile eserlerini, Türkiye’ye göçünü ve göçün onun için ne anlama geldiğini konuştu.

Evrim Kepenek "Velayet" oyununu Duygu Aydın ve Müge Saut'la konuştu.

Aygün Atilla, 8 Mart’ı idrak etmişken yapısal şiddetin kadınları maruz bıraktığı durumlara, kadınların nasıl “gülüşerek ve sırt sırta verip dayanışarak” direndiğini yazdı: “Kadınlar sözcüklerle hayat kurmayı bilir.”

Murat Türker, 26. Selanik Uluslararası Belgesel Festivalinde sona yaklaşılırken şimdiye kadar seyirciyle buluşmuş olağanüstü filmlerden bazılarını yazdı.

Aykan Sever, geçmişi değerlendirmenin farklı biçimlerini yazdı: Herkesin bir yoğurt yiyişi var hesabı, başka başka hatırlama biçimleri var.

Burak Soyer, Türkiye’nin önemli davulcularından “mavi saçlı davulcu kız” Leyan Senay ile yayınladığı ilk şarkısı “Bluetiful”u ve müzik kariyerini konuştu.

Arslan Özdemir, son dönemde sıkça tartışılan “tarikat” mefhumunu, neden ve nasıl güçlendiklerini anlattı.

Nilgün Karataş, Norveçli yazar Vigdis Hjorth’un yıllardır tartışılan Miras’ına dair yazdı: “Ensest, pedofili, toksik aile gibi sert gerçekleri su yüzüne çıkaran romanın otobiyografik ya da kurgu olması fark edermiş gibi…”

Tuba Aktaş Deli, Doğu Yücel’in “Uzak Dünyalar” adlı bilimkurgu romanıyla ilgili yazdı: “Yabancısı değil misafiri olduğumuz kitap.”

Can Öztürk, medyadaki sansür ve giderek artan otosansür ve bu eğilimin uluslararası alandaki etkilerini yazdı.

Waseem Ahmad Siddiqui’nin Açık Radyo’daki Hüsnükabul programında okuduğu, mülteciliği anlattığı mektubunu paylaşıyoruz: “Hayatım boyunca bana hep misafir olduğum söylendi.”

(AS)