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Yayın Tarihi: 1 Mart 2024 17:29
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 17:31
1 dk Okuma

Bu hafta biamag’da

biamag’da bu hafta sinema, kitap eleştirileri, hak savunucularına yönelik dava…

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu hafta biamag’da
Pixabay: Şahin Sezer Dinçer

Bu hafta Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan biamag’da okuyacaklarınız şöyle: 

Ercan Tatlı, Van’dan kadın hakları aktivisti Rojbin Bor’la söyleşti: Daha çok mücadele edeceğiz

Sedat Ulugana, geçmişten bugüne Ahlat nüfusuna yönelik müdahaleleri yazdı. 

Özlem Akça, Antalya’daki Bakü Sahne’yi anlattı. 

Hüseyin Şengül, Sovyetler’e odaklandı, güncel konuları değerlendirdi. 

Ceren Bozkurt, her daim baskılara karşı direnen Grup Yorum’la söyleşti. 

Nilgün Karataş, gündeme bir de filmi ile gelen “Zavallılar”ı anlattı. 

Can Öztürk, karbon kredilerini gündeme aldı. 

Arslan Özdemir, ÇEDES’i anlatmaya devam etti. 

Murat Türker, Yunanistan’da olan bitenlere kendi perspektifi üzerinden baktı. Sinema ile anlattı. 

Metin V. Bayrak, birlikte yaşamaya odaklandı.

Evrim Kepenek, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 27 Şubat Salı günü yargılandığı davadan notlarını paylaştı. 

(EMK)

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