Bu hafta biamag’da

Evrim Kepenek, tiyatro oyunu Mavi Müzikhol’u yazarı Elçin Gürler ile konuştu: “Gül ve Bahar’da hem bu toprakların kadın kodları hem de pavyondan gelen eril mekanizma hâkim.”

Ayşegül Özbek, 29. Adana Altın Koza Film Festivali’nden iki ödülle dönen filmi Mendirek, Mubi’de gösterimde olan yönetmen Cem Demirer ile konuştu.

Yusuf İris, Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) üyesi, Süryani gazeteci, aktivist David Vergili ile Süryanicenin gelişimi, katkıları, dilin son durumu ve yok olmaması için neler yapılabileceğini konuştu.

Zeynep Akat, Anadili Günü’nde konseri yasaklanan sanatçı Metin Kahraman ile söyleşti: “Binlerce yıl öteden gelen bir dilin nasıl yok olduğuna tanık olmak bizim kuşağa düştü maalesef.”

Murat Türker, “zor coğrafyalarda” çizim yapan kadın karikatüristler hakkındaki altı bölümlük dizi, “Değişim için çiz (Draw for change)” ile ilgili yazdı.

Aygün Atilla, Japonya’da kendisinin de şahit olduğu “çalışarak ölme” kültürüne dair yazdı.

Arslan Özdemir, ekonomik yoksulluk ve eğitimde fırsat eşitsizliği gibi nedenlerle ortaya çıkan öğrencilerin beslenme sorunuyla ilgili yazdı, çözüm önerilerini anlattı.

Şeyhmus Diken, İstanbul’da öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca’yı anlattı: “Faili meçhul’den, faili meşhur’a zaman yolculuğu”

Ali Bulunmaz, William I. Robinson’ın, Küresel Kapitalizm ve İnsanlığın Krizi kitabından yola çıkarak, “bizi (insanlığı) nasıl bir geleceğin beklediğini” tartıştı.

Can Öztürk, dünyanın en kalabalık sosyal media platformu TikTok’un “karanlık geleceğini” yazdı.

Aykan Sever, 70'lerde devrimci hareketler içerisinde yer alanların yazdığı anı kitaplarından farklı bir yere koyduğu, Canan Ketenoğlu'nun Kardelen Mevsimi ile ilgili yazdı.

(AS)