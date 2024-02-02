Bu hafta biamag’da

Ayşen Pirayende Karcanlı, “Sabiha / Hanedandan Bir Sultan” kitabı yayınlanan İpek Çalışlar ile tarihi karakterlerle ilgili yazma sürecini ve neden Sabiha Sultan’ı yazmayı seçtiğini konuştu.

Murat Türker, Trieste Film Festivalinin ardından akılda kalanları yazdı.

Şeyhmus Diken, ölümünün ardından “Diyarbekir, abisini kaybetti…” denen Celal Güzelses’i andı: Altmışbeş yıl olmuş öte yakaya göçeli ruhu şad olsun. Adı sokağıyla yadigâr kalsın şehrinde…

Selen Vargün Alıtkan, Göçmen Günlükleri’nin 3’üncüsünde, Kuzey Yunanistan’nın küçük bir kasabasına yerleşen Gabriela Scheiner ile söyleşti.

Burak Soyer, uzun bir aradan sonra “Dönüyorum Gerçeğe” adlı şarkısını yayınlan müzisyen İdil Ateş ile müziği ve hayatı konuştu.

Nilgün Karataş, ilk romanı Adımı Deniz Koydular’ın ardından, serinin ikinci kitabı “İçimde Yanan Nehir” ile yeniden okuruyla buluşan Demet Cengiz’in kitabını anlattı.

Bir Evlilik Müzikali’nin yazarı ve oyuncusu Öner Ateş, oyunun neden ve nasıl ortaya çıktığını Günsu Özkarar’a anlattı.

Dilan Aydın, kadim çınarı kurtarmayı dert edinen “karınca toplumunun” hikayesini yazdı.

Ruken Sezer, Metin Aydın’ın “Bu Bir Söyleşi Kitabıdır” eseri hakkında yazdı: Kendilerini farklı biçimlerde ifade etseler de, aslında ortak acılara ve temelde ortak hayallere sahip olan “55 benzemez insanın” hüzünlü ama bir o kadar da umutlu bir karşı duruş hikâyesi…

Metin V. Bayrak, “bir onarıcı pedagoji yolu olarak P4C” hakkında yazdı: Çocuklar İçin Felsefe ya da P4C yöntemi, atölye çalışmaları biçiminde gerçekleştirilen kısaca çember adı verilen kavramsal soruşturmalardır. (AS)