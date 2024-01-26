Bu hafta biamag’da

Bu hafta Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan biamag’da okuyacaklarınız şöyle:

Ayça Söylemez, Filiz Gazi’nin öykü kitabı “Yer Çekiminden Çok Şey Kaybettik” ile ilgili yazdı: “Okuru hem derinden huzursuz ediyor hem de çocukluğunun güvenli anılarına götürüyor.”

Ayla Türksoy, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Dr. Hande Gazey ile “Solastalji” kavramı üzerine söyleşti.

Karikatürist Zehra Ömeroğlu’nun yeni kitabı “Psikoloji Karikatürleri”ni Burak Soyer’e anlattı.

Murat Türker, bu kez “Trieste” üzerine yazdı ve düşündürdü.

Heidi Korkmaz, büyüleyici öykülerini yazmaya devam etti.

Yıldız Polat Taş, günlük rutinden çıkıp aylaklığı hatırlatıyor.

Günsu Özkarar, Dicle Doğan’ın “Heybesini Çiğneyen Katır” oyunu üzerine yazdı.

Nejla Kırbaş, Van’daki “Kutu Mutfağı” yazdı.

Aykan Sever, 3. Dünya Savaşı’ndaki ittifaklara, rakiplere değindi, diziler üzerinden ülkelerin ticari ilişkilerini anlattı.

Metin V. Bayrak, düşünmeye davet etti, P4C yöntemini yazdı.

Arslan Özdemir, laiklik ve eğitim ilişkisine odaklandı: Din eğitimi: Zorunlu mu, isteğe bağlı mı?

Evrim Kepenek, Pera Müzesi’nde Murathan Mungan ve Gaye Gürsoy Sökmen’in söyleşisini izledi.

Şeyhmus Diken, demokrasi üzerine yazdı.

(EMK)