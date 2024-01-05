Bu hafta biamag’da

Bu hafta Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan biamag’da okuyacaklarınız şöyle:

CİSST’ten Heval Zelal Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının mahpus sağlığı üzerindeki etkilerini yazdı.

Ercan Jan Aktaş, “Uméa” isimli kedisini anlattı.

Tuğçe Yılmaz, Pınar Öğünç'ün ilk romanı "Şu anda burada mıyız?" üzerine yazdı.

Serhat Irmak, Türkiye’de yaşayan Süryanilerin 2023’ünü yazdı.

Aykan Sever, “Seattle Mektubu”nu yazmaya devam etti.

Rosalino Levantino Iraklı Wed Al-Asadi’nin mülteci olarak gittiği Finlandiya’ya kabul edilebilmek için verdiği mücadeleyi anlatan “Kendimi Nasıl Beğendirsem" filmini yazdı.

Şeyhmus Diken, Diyarbakır’da “Astronom Abdülkadir” ismiyle tanıyıp ünlenen “Abdülkadir Topkaç”ı anlattı.

Melissa Feza Katlar, Baht Tiyatrosu'nun sahnelediği "Ermişler ya da Günahkârlar" ekibiyle söyleşti.

Metin V. Bayrak, “Alışmak” kavramı üzerine düşündü ve yazdı.

Arslan Özdemir, “Kızıl Goncalar” üzerine yazdı.

Evrim Kepenek, Uçan Süpürge Vakfı’nın 22 yıllık projesi Yerel Kadın Muhabirler Ağı'nı yazdı.

(EMK)