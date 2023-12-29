Bu hafta biamag’da

Ferid Demirel, Aslı Tohumcu’nun yeni kitabı Aç Koynunu, Ben Geldim ile ilgili yazdı: “Bir masal anlatıcısının sesinden, masallar diyarından gelen bir olayı dinliyormuş gibi hissediyorsunuz okuyunca.”

Bedri Adanır, Fabian Scheidler’in “Megamakine’nin Sonu / Başarısız Bir Uygarlığın Kısa Tarihi” kitabı üzerine, kitabın çevirmeni Güneş İspir ile Diyarbakır 10. Kitap Fuarı’nda söyleşti: “Megamakine’nin 21. yüzyılda artan istikrarsızlığı ve yaklaşan çöküşüyle birlikte yeni tehlikelerin yanı sıra sistemik değişim için yeni olasılıklar da ortaya çıkıyor.”

Umur Çağın Taş, sinemada 2023 yılından akılda kalanları anlattı: “Gerçeği unutmayan, ama bunu alışılmışın dışında metotlarla önümüze koyan usta işi cesur yapımların ve bu gelenekten gelmese bile bütün gençliğini çoktan ateş almış bir evrende heba eden hikâye anlatıcılarının senesi…”

Heval Zelal Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapsi anlattığı yazılarının üçüncüsünde, mahpusların yaşadığı sorunlarını yazdı.

Arslan Özdemir, Ermeni soykırımından kurtarılan ve en sevdiği amcası olan “Agop amca İsmail”i yazdı.

Ahmet Karadağ, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye giden ve tanıklıklarını yazan Umut Şener'in “6 Şubat Notları -Sana Dair” isimli kitabına dair yazdı.

Güler Demir, son dönemde ayyuka çıkan hayvanlara yönelik nefret söylemine dair yazdı.

Murat Türker, erkek berberlerinin renkli ve merak uyandıran dünyasını göçmenler üzerinden anlatan Salon Kassem’in Berlin’deki hikayesini anlatan belgeseli yazdı.

Burak Soyer, Dövüş Kulübü ile tanınan yazar Chuck Palahniuk’in son kitabıyla ilgili yazdı: “Miras aynı zamanda Palahniuk’in bir yazar olarak okurlarına mirası.”

Heidi Korkmaz, dünyaya seslendiği öykülerinden bir yenisiyle biamag’da: “Gel bi sarılayım sana”

Metin V. Bayrak bu hafta “gülüş üzerine” yazdı.

Şeyhmus Diken, “dostun dosta ettiğini” yazdı.

Selen Vargün Alıtkan, Göçmen Günlüklerine, İsveç’te müzik yapan ve Bengal dilinde füzyon anlamına gelen Jojon grubunun solisti Shakil Sarker ile söyleşisiyle devam ediyor. (AS)