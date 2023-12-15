Bu hafta biamag’da

Evrim Kepenek’in editörlüğünde hazırlanan biamag’da okuyacaklarınız…

Murat Türker, göç etmek zorunda kalan Arakanlıları anlatan belgeselle başladığı yazısında okuru, bir dizi göç hikâyesi ile tanıştırdı.

Ayşegül Özbek, başrolünde Timothée Chalamet'in yer aldığı, Paul King imzalı "Wonka" filmini yazdı: "Hayal kurmanın yasak" olduğu bir şehirde Wonka gibi iyimser bir mucit ne yapar?

Zeynep Akat, “Dünyanın şiiri, şiirin başkentinde” sloganıyla İstanbul'da yapılan Poesium 2. Uluslararası Şiir Forumu’nu haberleştirdi.

Metin V. Bayrak, bu kez “mutluluk” üzerine yazdı.

Aygün Atilla, tek bir kelime “evladiyelik” üzerinden onlarca hayatı anlattı: “Bizi ve yaşadığımız hayatı anlamlı kılan değerlerle birlikte eşyalarla ilişkimiz değişiyor”

Selen Vargün Alıtkan, “Göçmen Günlükleri”ni paylaştı, İbrahim İdrees’le söyleşti.

Cihat Öztürk, 140 yıllık Ermeni Kendirli Kilisesi’nin tarihini Yazar Murad Uçaner’le konuştu.

Burak Soyer, Aslıhan Kocabal’ın yeni kitabı “Gerçeğe Aykırı Beyanlar”ı yazdı.

Eylem Ata Güleç, Yönetmen Ali Kemal Çınar’ın “Geceden Önce” adlı filmini yazdı: “Kötü hissetmek zorunda değiliz. Çiçeklerin yapraklarını silebilir, fotoğraf tab ettirebilir ve tuvalin başına geçebiliriz.”

Evrim Kepenek, İsveç’te yaşayan gazeteci Aslı Ceren Aslan’la ilk kitabı “Birbirimizin Çaresiyiz” üzerine söyleşti.

Arzu Güngörmüş, Erdem Özgül’ün “Unutulumuş Ataların Gölgesi” üzerine yazdı.

Şeyhmus Diken, güncel bir konuyu yazdı: DEM

Fidan Sarsılmaz, insanların yaralarıyla iyileşmesini yazdı.

(EMK)