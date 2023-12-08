Bu hafta biamag’da

Zeynep Rade, müzeleri meşhur Paris'in, çok bilinmeyenlerinden, kentin tarihine adanmış bir müze olan Carnavalet’i bizim için gezdi: I. Napolyon'un sefer takımı, kraliyet ailesinin ve devrimcilerin hatıraları, Zola'nın saati ve Marcel Proust'un yatak odası ile kişisel eşyaları…

Murat Türker, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) İnsan Hakları Haftasında, ücretsiz gösterimleriyle seyirciye sunduğu belgesel filmler ve filmlerdeki hak mücadeleleriyle ilgili yazdı.

Evrim Kepenek, “Kadınlar ve Kurabiyeler” serisinin yaratıcısı gazeteci Yeşim Özdemir ile söyleşti: “Şiddetin pornografisini yaratmadan hikayeyi anlattırıyorum.”

Bedri Adanır, 16-24 Aralık tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenecek kitap fuarından, 4’ü Kürtçe 5 kitabı tanıttı.

Aykan Sever, “post-modern karakterli” 3. Dünya Savaşı'nın yarattığı kutupları ve bu kutuplar arasına sıkışan insanlık için çıkış yollarını yazdı.

Burak Soyer, Ararat’ın ve memleketin tarihiyle harmanlanmış bir kitabı tanıttı: Zeynep Yavuz, son kitabı “Kırk Dokuz”da, saf ve gerçek bir aşk hikâyesini bir kadının gözünden anlatırken, 100 yıllık kadim yaraların da köklerine iniyor.

Arkadaşlarımızın bizim davet edilmediğimiz buluşmalardan fotoğraflarını görmek, kendimiz henüz iş bulamamışken üniversite arkadaşımızın işe başladığını görmek veya cilt problemleriyle uğraşırken pürüzsüz bir cilde sahip binlerce insan görmek: Bir şeyleri kaçırıyorum korkusuna (FOMO) dair Yakın İlişkiler’deki makaleyi yayınlıyoruz.

Metin V. Bayrak, Apollon ve Defne’nin hikayesinden yola çıkarak doğanın, yani hayatın anlamını sorguluyor. (AS)