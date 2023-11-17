Bu hafta biamag’da

Evrim Kepenek, “Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor” isimli oyunu yazarı ve oyuncusu Duygu Dalyanoğlu ve yönetmeni Aysel Yıldırım ile söyleşti.

Günsu Özkarar, Kuru Otlar Üstüne’de Samet’i canlandıran Deniz Celiloğlu ile filme nasıl hazırlandığını, “Samet”i anlamak için neler yaptığını, Nuri Bilge Ceylan’ı konuştu.

Bedri Adanır, öldürülen Jineoloji Araştırma Merkezi Üyesi ve Jineoloji Dergisi Editörü Akademisyen Nagihan Akarsel’in yayınlanmamış şiir dosyasından derlenmiş ilk demet olan “Nisan” ile ilgili yazdı.

Murat Türker, IDFA’nın bu seneki programında, Frontlight klasmanında yer alan Son of the mullah (Mollanın oğlu) adlı belgeselle ilgili yazdı: “Nahid Persson Sarvestani imzasını taşıyan film, karanlıktan çıkmaya ant içmiş bir milletin mücadelesine bizi dahil ediyor.”

Mustafa Yıldız, yargıdaki krizle birlikte hayatımıza dahil olan “milli yargı” kavramına dair yazdı.

Aygün Atilla, bazen göç edince bazen gitmesek de bizden gidenleri anlattı, bizi “solastalji” kavramıyla tanıştırdı: “Yerinden edilmişlik duygusuna eşlik eden bir ‘şimdiki zamanı kaybetme’ hali.”

Şeyhmus Diken, Ogün Samast’ın tahliyesinin ardından Hrant Dink’e seslendiği mektubunda anılarını yad etti, arkadaşına, “ülkenin halini” anlattı.

Burak Soyer, Spotify’ın dünyada yeni müzisyenleri tanıtma amacıyla oluşturduğu Radar programındaki sıralamaya ilk beşten giren, Türkçe indie-alternatif rock sahnesinin önde gelen gruplarından Böyleyken Böyle'nin vokalisti Mustafa Kır ile konuştu.

Fidan Sarsılmaz, neyin kalıp neyin (bizden) gideceğine karar verme sürecini, yas duygusuyla anlattı.

Ayla Türksoy, Türkiye Psikiyatri Derneği Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Çalışma Birimi Üyesi Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven ile hekimlerin ruh durumunu konuştu.

Deniz Mahabad, Mehmet Mahsum Oral’ın ikinci kitabı “Ev Düşkünü Bazı Rüzgârlar” ile ilgili yazdı: “‘Söylenmemiş olanın yalnızlığı varmış’ diyerek yolculuğunu çoğu zaman kimsesiz kalan bir halkın yalnızlığıyla ilerletiyor.” (AS)