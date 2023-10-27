Bu hafta biamag’da

İpek Şahinler, Afro-Amerikalı feminist düşünür Angela Davis’in Teksas’ta yaptığı Siyah Güç Hareketi, Filistin ve insan hakları konulu konuşmadan bildiriyor.

Evrim Kepenek, 20 yıl önce İstanbul’dan Alakır’a göç eden Tuba ve Birhan’la HES karşıtı mücadelelerini konuştu.

Cemalettin Efe, Seyfi Öngider ile Cumhuriyetin yüzüncü yılı dolayısıyla kaleme aldığı “1923-2023 Yüz Yılın Siyasi Hikâyesi” kitabını ve geride kalan yüz yılı konuştu.

Ayşegül Özbek, bu hafta vizyona giren, anime sanatçısı Hayao Miyazaki'nin son filmi “Çocuk ve Balıkçıl”ı yazdı.

Murat Türker, Güney Afrikalı Ronelda Kamfer’in aynı adlı şiirinden esinlenmiş Maket bıçakları (Box cutters) adlı, Naomi van Niekerk imzalı animasyon filmiyle ilgili yazdı.

Burak Soyer, sonbahar konserlerini derledi.

Fidan Sarsılmaz “çığ”ın başladığı o kartopunu anlattı: “Üç yaşındaydım, çok sonradan öğrenecektim savaşın hiç dur durak bilmediği bir çoğrafyada dünyaya gelmişim.”

Hatice Bakanlar Mutlu, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde geçen Ayla Kutlu’nun Zaman da Eskir adlı biyografisinden yola çıkarak bugünü yazdı.

Mutlu Sereli Kaan, yaşadığı mecburi hastane deneyiminin ardından üniversite hastanelerinin ve sağlık hizmetinin geldiği durumu anlattı.

Metin v. Bayrak, bu hafta kavramlar ve “felsefi iletişim” ile ilgili yazdı.

Şeyhmus Diken, 100 yılı idrak edilen cumhuriyete Kürtler açısından baktı.

Bilim Fili’nden Gürkan Akçay, çocuklar arasında yapılan bir araştırmanın ışığında “narsist liderlerin” etkileme gücüne dair yazdı.

Arkeofili’de Sıla Eyler, kargaların zekasına dair mitler ve gerçekler hakkında yazdı. (AS)