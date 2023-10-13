Bu hafta biamag’da

Cumhuriyet’in ilk büyük ve modern kazısı unvanına sahip Alaca Höyük kazılarından 235 orijinal eser Yapı Kredi Müzesi’nde bir araya geldi. Ayşegül Özbek, 10 Mart 2024'e kadar açık kalacak olan sergiyi haberleştirdi.

Evrim Kepenek, BİFED'de izlediği "Ölüdeniz Kasidesi"ni yazdı: Savaşları da ekolojik yıkımları da durdurun.

Asuman Bayrak, perdelerin açıldığı bu dönemde Nesim Ovadya İzrail imzalı “Tanzimat, İstibdat ve Meşrutiyet Tiyatrosunda Mardiros Mınakyan -Türk Devlet Tiyatrosu Darülbedayi” kitabıyla ilgili yazdı.

Burak Soyer, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı “Ben Yokken”i yayınlayan Hatice Şimşek ile müziği ve geçmişi konuştu.

Aygün Atilla, “zaman aşımına uğraması mümkün olmayanları” ve Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’ni yazdı.

Murat Türker, Kürt kültüründeki çıplaklık tabusunun güvenlik kuvvetleri tarafından nasıl işkenceye alet edildiğini de anlatan Aylin Gökmen’in “O gündür bu gündür, uçuyorum” adlı belgeseliyle ilgili yazdı.

Özge Ç. Denizci, kendisi için “hayalle gerçek arası yerlerden” olan Burgaz, Datça’daki “Burgaz: Denizle Kara Arasında Bir Ada” sergisini anlattı.

Şeyhmus Diken, UNESCO Dünya Kalıcı Kültürel Miras Listesindeki Hewsel bahçelerinin yavaş yavaş nasıl tahrip edildiğini yazdı. (AS)