Bu hafta biamag'da

Ferhat Yaşar editörlüğünde hazırlanan biamag'da bu hafta barış arayışından kadınların özgürlük mücadelesine, edebiyattan sinemaya, ekonomik krizden iklim politikalarına uzanan 11 yazı okurla buluşuyor.

biamag'ın bu haftasında, Türkiye ve dünyadaki siyasi ve toplumsal gelişmelerin yanı sıra edebiyat, sanat, sinema, bilim ve insan hakları üzerine yazılar yer alıyor.

Nalin Öztekin, Ecem Arslanay'ın Yoko Ono'nun sanatından yola çıkarak hazırladığı Kafanda Tamamlanan Kitap: Yoko Ono'nun Dünyasına Katıl adlı eseri inceliyor. Öztekin, çocukları hayal kurmaya, sorgulamaya ve sanatın bir parçası olmaya davet eden kitabın, çocuk okurlara hazır cevaplar sunmak yerine düşünme ve üretme alanı açtığını anlatıyor.

Evrim Kepenek, kadın öfkesi, erkek şiddeti ve adalet arayışını odağına alan Furious, Top of the Lake ve Şahsiyet yapımlarını inceliyor. Kepenek, üç yapımın ataerkil düzeni nasıl sorguladığını ve kadınların şiddet karşısındaki mücadelesini nasıl görünür kıldığını anlatıyor.

Türkan Aslan Ağaç, Barış Anneleri'nin asker ve polis annelerine yaptığı birlikte barışı talep etme çağrısını ele alıyor. Ağaç, farklı kayıpların ve acıların tanınmasının, ortak bir gelecek kurulmasının ve barışın toplumsallaşmasının önemini tartışıyor.

Özgür Erbaş, Türk lirasından altı sıfırın atılmasına rağmen milyonların ve milyarların gündelik dilden çıkmayışından hareketle ekonomik eşitsizlikleri ele alıyor. Emeklilerin geçim mücadelesi ile fonlara ilişkin milyarlık iddialar arasındaki uçuruma dikkat çekiyor.

Nesrin Karadağ, 24 yıllık iktidarın siyasi ve toplumsal bilançosunu anayasal sorumluluklar çerçevesinde ele alıyor. Seçim hukuku, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, yoksulluk ve temel haklar üzerinden yurttaşların karşı karşıya olduğu sorunları tartışıyor.

Alihan Demir, Jana Med İnanç'ın ilk şiir kitabı Bir Frezya Terminali üzerine yazıyor. Demir, şairin acıyı, yalnızlığı, kadın kimliğini ve özgürlük arayışını özgün metaforlarla nasıl şiire dönüştürdüğünü değerlendiriyor.

Deniz Mahabad, Raşel Rakella Asal'ın Edebiyattan Yaşama kitabını inceliyor. Farklı dönemlerden yazarların eserleri üzerinden edebiyatın hafıza, kimlik, iktidar ve gündelik yaşamla kurduğu ilişkileri tartışıyor.

Burak Sarı, engellilere yönelik merhamet ve yardım odaklı yaklaşımların toplumsal eşitsizlikleri nasıl görünmez kıldığını sorguluyor. Sarı, engellilerin hak öznesi olarak tanınmasının, dayanışmanın ve eşit yurttaşlık temelinde toplumsal ilişkiler kurulmasının önemini vurguluyor.

Emel Türker Alpay, COP31 öncesinde Türkiye'nin “35'e 35” elektrifikasyon hedefini değerlendiriyor. Alpay, Greenpeace'in fosil yakıtlardan çıkış sağlanmadan iklim hedeflerine ulaşılamayacağı yönündeki uyarılarını aktarıyor.

Panayotis Petridis, insanlığın evrenin büyüklüğünü ve gök cisimlerinin uzaklıklarını ölçme serüvenini anlatıyor. Bir sırığın gölgesinden Ay'ın uzaklığına, basit geometrik yöntemlerden yıldızların mesafesine uzanan bilimsel keşiflerin izini sürüyor.

Murat Türker, İran'da kadınlara yönelik sistematik baskıları konu alan Kadınlara Karşı Savaş belgeselini değerlendiriyor. Dört kuşağın tanıklıklarını ve arşiv görüntülerini bir araya getiren belgesel üzerinden İranlı kadınların özgürlük, eşitlik ve yaşam mücadelesini anlatıyor.

(FY)