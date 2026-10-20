Bu hafta 14 gazeteci hâkim karşısına çıkacak

Türkiye'de gazetecilere yönelik soruşturma ve davalar sürerken, 19-23 Ekim haftasında 14 gazetecinin yargılandığı davaların duruşmaları yapılacak.

Gazetecilerin gözaltına alınmasını protesto eden gazetecilere dava

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Dersim ve Giresun'da görülecek davalarda gazeteciler, "örgüt propagandası", "örgüt üyeliği", "örgüte yardım", "hakaret", "iftira", "yanıltıcı bilgiyi yayma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi suçlamalarla yargılanıyor.

Duruşmalar, gazetecilerin mesleki faaliyetleri ve ifade özgürlüğü üzerindeki yargısal baskılara ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

Haberler ve sosyal medya paylaşımları yargılama konusu

Gazeteci Tuğçe Yılmaz hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan davanın duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Tuğçe Yılmaz, TCK 301’den hakim karşısında: “Yargılanmak istenen mesleğimdir”

Gazeteci Bircan Değirmenci ise 2015 yılında X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "zincirleme örgüt propagandası" suçlamasıyla Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şikâyeti üzerine gazeteciler Gözde Şeker ve İbrahim Kahveci hakkında açılan "hakaret" ve "iftira" davasının duruşması Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Gazeteciler İsmail Arı ve Yaşar Gökdemir de "iftira" suçlamasıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

19 Ekim 2026 Haftası – Gazetecilik ve İfade Özgürlüğü Davaları Takvimi 19 Ekim haftasında gazeteciler, belgeselciler ve siyasetçiler çeşitli suçlamalarla hâkim karşısına çıkacak. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Tunceli ve Görele’de görülecek davalar arasında gazetecilere yönelik hakaret ve iftira iddiaları, örgüt propagandası ve üyeliği suçlamaları, protestolarla bağlantılı yargılamalar bulunuyor. https://t.co/nUeJGnzyTR — MLSA (@mlsaturkiye) October 19, 2026

Gazetecilere yönelik diğer davalar

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 20 kişinin "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasıyla yargılandığı dava İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) savunmanlığını üstlendiği gazeteci ve televizyon programcısı Rüstem Batum ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Gazeteci Yusuf Çelik hakkında "örgüte yardım" suçlamasıyla açılan davanın duruşması Dersim 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması ise İstanbul Anadolu 78. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Rabia Naz'ın ölümünü araştıran gazeteciler yargılanacak

Haftanın dikkat çeken davalarından biri de Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin araştırmalarla bağlantılı olarak açılan dava.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ile gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl'ın yargılandığı davanın ilk duruşması Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Dava, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin hakikat arayışının yanı sıra gazetecilerin kamu yararı taşıyan olayları araştırma ve haberleştirme hakkı bakımından da önem taşıyor.

Boğaziçi protestolarını takip eden gazeteciye dava

Gazeteci Can Öztürk'ün Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla bağlantılı olarak "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Gazeteci Faruk Arhan hakkında eski AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun sosyal medya paylaşımı nedeniyle açtığı manevi tazminat davası da Ankara Gölbaşı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

📆 Haftanın dava takvimi 20 Ekim ▪️ Tuğçe Yılmaz – İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi ▪️ Bircan Değirmenci – Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi ▪️ Gözde Şeker, İbrahim Kahveci – Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi ▪️ İsmail Arı, Yaşar Gökdemir – İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 21 Ekim ▪️ Fatoş Erdoğan – İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi ▪️ Rüstem Batum – İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi ▪️ Yusuf Çelik – Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Ekim ▪️ Fatma Sibel Gürcihan – Anadolu 78. Asliye Ceza Mahkemesi ▪️ Canan Coşkun, Kazım Kızıl – Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi ▪️ Faruk Arhan – Gölbaşı 3. Asliye Ceza Mahkemesi 23 Ekim ▪️ Can Öztürk – İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi https://t.co/8HseklLCG7 — Expression Interrupted (@ExInt24) October 19, 2026

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