"Bu direniş hiçbir zaman yıkılmayacak"

Antep 5'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretim yapan Akcanlar Tekstil fabrikası işçileri, vergi kesintilerine ve yedili çalışma sistemine karşı 17 Ağustos’ta iş bıraktı.

İşçilerin hakları için direnişe başlamasının ardından işveren, Birleşik Tekstil ve Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi 90 işçiyi Kod 22 (Diğer nedenler) ile işten çıkarttı.

Kod 22: İşçinin çıkış nedeni kod listesinde hiçbir kategoriye uymadığında bu kod seçilir. Kod 22 ile işten çıkartılan işçi işsizlik maaşına hak kazanamaz.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, işverenin yedili sistemi, Pazar gününü normal iş günü olarak göstermek için dayattığını ve sistemle işçinin gelir kaybına uğradığını söyledi.

“İşçi gelir kaybına uğruyor”

bianet’e konuşan Türkmen, işçilerin kazanılmış haklarının geri alındığını belirterek, “Pazar günü normalde tatil ama fabrikada ücretler düşük olduğu için, pek çok fabrikada olduğu gibi, işçiler pazar günü fazla mesai yapıyorlar. Bugünlerde ücretlerini yüzde 100 zamla mesai ücreti alıyorlar. İşveren bu sistemle mesai ücretini ortadan kaldırıyor. İşçi hem gelir kaybına uğruyor hem pazar tatili ortadan kalmış oluyor” dedi.

"Ücretler açlık sınırının altına düşüyor"

Türkmen işçilerin bir diğer itirazı olan vergi kesintilerini ise şöyle anlattı:

"İşçiler üçüncü aydan itibaren vergi dilimine giriyorlar. Aslında işçilerin ücretleri düşük, 22 bin lira civarında. Kaldırmak istedikleri Pazar mesaileriyle 30 bin ancak oluyor. Vergi diliminin artmasının işçiler için 7-8 bin liralık kesinti demek. Kesintiler sonrası işçilerin ücretleri açlık sınırının bile altına düşüyor."

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre, Ağustos ayında açlık sınırı 20 bin 958 lira.

"İşçilere küflenmiş yemek veriliyor"

Direnişlerinin dokuzuncu gününde Akcanlar Tekstil’in de sahibi olan Akcan Holding’e bağlı Grand Hotel önüne giderek basın açıklaması yapan işçilerin burada polis engeliyle karşılaştığını aktaran Türkmen, “Fabrikanın patronu aynı zamanda, Antep’in en büyük iki otelinin sahibi. İşçilere yemekler de bu otellerden geliyor. Ancak bu otelden artığa çıkmış, küflenmiş yemekler geliyor” diye konuştu.

Türkmen işverenin Cumartesi gününe kadar işçilerin taleplerini kabul etmezse otellerin önünde süresiz direnişe başlayacaklarını duyurdu.

"Bir gün olsun ailenizle vakit geçirin demediler"

bianet’e konuşan işçi temsilcisi Ali Sarıçiçek ise 12 gündür yetkiler tarafından görüşme için oyalandıklarını söyleyerek, “İşveren yedili sistemi övüyor, ailemizle vakit geçirmemiz için bu sisteme geçileceğini söylüyor. Ben burada yedi yıldır her pazar 12 saat mesai yaptım. Bu zamana kadar bir gün olsun bugün de gelmeyin ailenizle vakit geçirin demediler. Aksine mesaiye gelmeyenleri devamsızlıktan kesmek ile tehdit ettiler” dedi.

"Yemeklerden izmarit bile çıktı"

Sarıçiçek vergi kesintileriyle yaşadıkları sorunları ise şöyle anlattı:

"İşçilerin hepsi kiracı, maaşın yarısını kiraya veriyorlar. Mutfak masrafı var, çocukların okul masrafı var. Ayın ortasında hepimizin hesaplarında bin lira ya da 2 bin lira kalıyor. Ay sonuna getirebilmek için her şeyden kısıtlama yaparak kullanıyoruz. İşveren buna bir çözüm getirebilir. Bize birkaç ayda bir prim verebilir. Bu vergileri kendisi ödeyebilir"

İşçilere verilen yemeklerden de şikayetçi olan Sarıçiçek, “Ben dahil birçok arkadaşımız zehirledi. Artık kimse fabrikada yemek yemiyor. Yemeklerden kıl, kurt hatta izmarit bile çıktı” diye konuştu.

Sarıçiçek yemek konusundaki şikayetlerini yıllardır dile getirmelerine rağmen çözüm bulunmadığını belirterek, “İşçiler ya evden getiriyor ya da yemek yemiyor. Akşam eve gidince yemek yiyenler var. Neden yemek yemediklerini sorduğumuzda 'Korkuyorum' diyorlar. Yemeklerin otellerden gelmesine gerek yok. Fabrikanın bir aşçısı olmalı” diye sözlerine devam etti.

Sarıçiçek, “Bu direniş hiçbir zaman yıkılmayacak. Buradan tek bir kişi bile hakkını almadan hiçbir yere ayrılmayacak” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sendika yöneticilerine ve işçilere ters kelepçe Bugün (28 Ağustos) Akcan Holding'in bünyesindeki bir diğer otel olan Divan Gaziantep önünde açıklama yapmak isteyen BİRTEK-SEN yöneticileri ve işçiler ters kelepçeyle gözaltına alındı. BİRTEK-SEN sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sendika yöneticilerimiz ve işçiler darp edilerek, ters kelepçe ile gözaltına aldılar. Polisiyle, valisiyle patronun yanında yer alan herkesten hesap soracağız. Gözaltına alınan arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılsın" dedi. Sendika yöneticilerimiz ve işçiler darp edilerek, ters kelepçe ile gözaltına aldılar. Polisiyle, valisiyle patronun yanında yer alan herkesten hesap soracağız. Gözaltına alınan arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılsın. pic.twitter.com/aev5O3xGmN — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) August 28, 2024

(AD)