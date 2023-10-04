“Bu davada şüpheden savcı yararlanıyor”

Kobanî davasının 35. duruşma periyodunun 3. oturumu, Sincan Cezaevi Kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

TIKLAYIN-Adalet, siyaset ve hukuk: Kobani Davası

Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor.

3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

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“HDP, soykırım yaşanmaması için çağrı yaptı”

Üçüncü gününde de beyanlarını sürdüren tutuklu siyasetçi Alp Altınörs, Kobanî’ye sahip çıkmanın yargılama konusu yapıldığını dile getirdi.

MA’nın haberine göre, dünyadan pek çok ülkeye işaret eden Altınörs, bütün bu ülkelerde yaşayan halkların ve sivil toplum örgütleri ile devlet kurumlarının kendileri gibi IŞİD’e tepki gösterdiğini ve olası soykırıma karşı harekete geçme çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Soykırım yaşanmaması için HDP olarak çağrıda bulunduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararlarla bu çağrının suç olmadığının tescillendiğini belirten Altınörs, buna rağmen davanın ve suçlamaların devam etmesinin AKP’nin talebi olduğunu ifade etti.

“Savcı iddiasını ispatlayamadı”

Altınörs, HDP’nin paylaştığı çağrı tweet’inin KCK tarafından gönderildiği ileri sürülen hafıza kartı ile geldiğini dosyada yer alan bir tanığın iddia ettiğini, bu kişinin daha sonra bu iddiasını yalanlayacak düzeyde beyanlarda bulunduğunu ancak bu hususun buna rağmen mütalaada da yer aldığını anımsattı.

Alp Altınörs, savcının iddiasını ispatlayamadığını ve bu nedenle yargılamada suçsuz olduklarını ispatlamak zorunda bırakıldıklarını dile getirdi:

“Savcılık tweete dair tek bir iddiasını dahi ispatlayınca uzattıkça uzatmış ve bu şekilde ezmeye çalışmıştır. Burada savcılık, ortaya sunduğu iddiaların ağırlığı ve sindirici yönüyle sanıkları ezmeye çalışmıştır. Türkiye’nin en önemli yazarlarından biri olan Aslı Erdoğan, Özgür Gündem Gazetesi ile dayanıştığı için 302’den (Ağırlaştırılmış müebbet) ile yargılanmıştır. Bu insanın aklı ile alay etmektir.”

Suçun değişme ihtimali

“Savcının iddiaları çökmüştür” diyerek, sözlerini sürdüren Altınörs, mahkemenin verdiği ara karara işaret etti.

Mahkemenin ara kararında atılı suç iddiasının değişme ihtimaline karşın ek savunma kararı verildiğini ve bu durumun da savcının iddialarının yersiz olduğunu gösterdiğini kaydeden Altınörs, “Savcı, söz konusu çağrının demokratik bir çağrı olduğu ve AİHM’in kararına karşı bir iddia öne sürmemiştir. Bu, iddianamenin çöküşü demektir. Savcı da bu çöküşün içindedir. Delil bile sunmadan bizi suçlamaya çalışmaktadır. Halkı protestoya çağırmak suç değildir. Soykırıma karşı çıkmak da suç değildir. Bu ikisi de anayasal bir haktır. Çağrı meşru bir gerekçeye dayanan ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamındadır” diye belirtti.

Gizli tanıklar

Dosyada yer alan “gizli tanık”lara değinen Altınörs, bu tanıkların ifadelerine ve “gizli tanık müessesesi”ne tepki gösterdi.

Altınörs, devlet ve hükümetin bu müessese üzerinden toplumsal muhalefet sürdüren kişilere kumpaslar kurduğunu ifade etti, dosyada yer alan tanık Merdan Rüştü Ovalıoğlu’na işaret etti. Bu tanığın ilk önce açık tanık olarak dosyada yer aldığını ancak daha sonra AİHM kararı ile birlikte “ABC123” ismi ile gizli tanık olarak davada varlığını sürdürdüğünü ve yargılanan ile avukatlar olmadan mahkeme tarafından dinlendiğini kaydetti.

“Aynı kişi 4 ayrı ifade verdi”

Buna rağmen bu kişinin ifadelerinin delil olarak kabul gördüğünü söyleyen Altınörs, “Dolayısıyla aynı kişi, aynı dava ile ilgili 4 ayrı ifade vermiş durumdadır. Bu ifadelerin 3’ü açık, biri ise gizli tanık sıfatı ile verilmiştir. Açık tanık olarak ifade verebiliyorken nasıl olur da gizli tanık olur? Mahkeme tarafından dinlenmiş bir tanık nasıl olur da gözaltına alınıp 12 gün boyunca ifadesi alınabilir? Bu hususların her birisi uzun uzun tartışmayı hak eden usulsüzlüklerdir. Tabiri caiz ise işin cılkı çıkmıştır. Gizli tanık ifadeleri hükme esas alınamayacağı için savcı Ahmet Altun açık tanık olarak bir kez daha ifadesini almıştır” dedi.

Daha sonra mahkemenin yokluklarında bu tanığı dinleme kararı aldıklarını, taleplerine rağmen mahkemenin bu kararından vazgeçmediğini paylaşan Altınörs, tanığın yalancı tanıklık yaptığını ve Yargıtay’ın önünde bulunan dosyasından ceza çıkmaması için iktidar ve devlet ile pazarlık yaptığını kaydetti.

İlk ifadesinde Kobanî protestoları yok

Altınörs, bu tanığın ilk olarak Şırnak’ta ifadesinin alındığını, daha sonra ikinci defa olarak Antalya’da ifadesinin alındığını ve bu iki ifade işlemleri esnasında da Kobanî protestoları ve HDP ile ilgili bir şey söylemediğini hatırlatan Altınörs, daha sonra ise bir anda gizli tanık olarak dinlendiğini ve kendileri hakkında iddialarda bulunduğunu söyledi. Altınörs, tanığın daha sonra mahkemede dinlenmesi üzerine pek çok iddiasını bu sefer yalanladığını ve somut beyanlarda bulunamadığını ifade etti:

“Merdan Rüştü Ovalıoğlu adlı sahtekar verdiği o kadar beyanlara rağmen tutarlı bir şey söylememiştir. Açık olarak görülüyor ki devlet tarafından kendisine verilen gizli tanık sıfatı ile yalan söylemiş daha sonra açık tanık olmuştur. Gizli tanık olarak verdiği beyanlarda hafıza kartından söz etmiştir. Ancak daha sonra verdiği hiçbir ifadesinde bu hafıza kartının HDP’ye gönderildiğine dair bir şey söylememiştir.

Savcının en güvendiği tanık kendini yalanlamaktadır. Savcı, hafıza kartının HDP’ye gönderildiğini yazmıştır. Ancak tanık HDP’ye gönderildiğine dair bir şey demiyor. Gizli tanık iken verdiği ifade ile açık tanık iken verdiği ifadeler arasında 180 derece fark var. Ayrıca MYK toplantısına kimlerin katıldığını bilmediğini ifade etmiştir. Toplantıyı dahi bilmediğini söylemiştir. Uyduruk senaryosunda Ankara-Diyarbakır arası kopuktur. Sadece KCK üyelerinin kendi aralarında bir not alışverişinden söz etmektedir. Bu da HDP MYK olarak bizi hiç ilgilendirmemektedir.

Bu noktada; Yargıtay içtihatlarına baktığımızda tam olarak ortaya çıkmamış olay ve olgular sırasında sanığın lehine hareket edilmesi yönünde olduğunu görüyoruz. Birbiri ile çelişen beyanları ile sadece kuşku ve şüphe uyandırmıştır. Kuşkudan da sanık yararlanır. Bu davada ise kuşkudan savcı yararlanıyor. Halk deyişi ile ‘çamur at izi kalsın’ ile eşdeğerdir.”

“Savcının amacı ne?”

Mahkemenin gizli tanıkları yargılanan siyasetçi ve avukatlarının yokluğunda dinlediğini ve bu yöntem ile sorulacak sorular karşısında gizli tanığın “çuvallamasının” önüne geçmeye çalıştığını ancak buna rağmen gizli tanığın çuvalladığını ifade eden Altınörs, şunları söyledi:

“Tanık Mahir; olasılık üzerinden beyanlarda bulunmuştur. Kesin bilgisinin olmadığını defalarca ortaya koymuştur. En basitinden toplantıya katıldığı söylediği sözcünün kim olduğunu bilmediğini daha sonra söylemiştir. Ayrıca verdiği isimlerin HTS kayıtları o gün Ankara’da yer almamıştır. İddiasına ilişkin somut bilgi sunamamıştır. Verdiği bir ismin Diyarbakır’da, bir ismin ise Suruç’ta olduğunu ifade etmiştir. Ancak HTS kayıtları ile bu iki iddia da çökmüştür. Savcı buna rağmen mütalaada bu iddialara yer vermiştir. Soruşturma aşamasındaki kasti durum hala sürmektedir. Gizli tanık Mahir’in soyut beyanları somut olarak çürümüş olmasına rağmen savcı tarafından hala öne sürülebiliyor. Bu da savcının siyasi amaç güttüğünün ispatıdır.”

“Tanık ifadeleri çelişkili”

Tanık Mahir’in beyanlarına işaret eden Altınörs, bu tanığın 6 Ekim çağrısının Selahattin Demirtaş tarafından MYK’ya aldırdığı ve paylaştığını söylediğini anımsattı:

“Burada iki şey var; Hem KCK’nin bu kararı aldırdığını hem de Demirtaş’ın MYK’ya aldırdığını söylemektedir. Savcı ile birtakım pazarlıklar yaptığı için MYK’ya KCK’nin talimat verdiğini söylüyor ama sonrasında Demirtaş iddiasında bulunuyor. Bunun doğruluğu ve yanlışlığı üzerinden değerlendirme yapmaya gerek görmüyorum. Ancak burada iki ayrı ifade var ve çelişkilidir. Bu ikinci iddiası ile Mahir kendisini yalanlamıştır. Bütün bunlar deli saçması değilse nedir?”

“Açık tanık bir bilgisinin olmadığını söyledi”

Siyasetçiler aleyhinde beyanlarda bulunan açık tanık Kerem Gökalp’ın da beyanlarına değinen Altınörs, Gökalp’ın MYK toplantısı hakkında bilgisinin olmadığına dair beyanlarda bulunduğunu söyledi. Altınörs, bu ifadelerin yer aldığı mahkeme tutanaklarını okudu.

Tanığın KCK tarafından HDP’ye talimat verilip verilmediğine dair mahkemenin sorduğu soruya dair verdiği yanıtta, bir bilgisinin olmadığı yönünde beyanda bulunduğunu anımsatan Altınörs, “Heyetiniz yönlendirici sorularınıza rağmen konuya ilişkin bir bilgisinin olmadığını söylemiştir. Bu konularda hiçbir bilgisinin olmadığını söylemesi yargılananlar açısından lehte delil oluşturmaktadır” diye konuştu.

Buna rağmen Gökalp’ın beyanlarının tutukluluk halinin devamına gerekçe yapıldığına dikkat çeken Altınörs, “Kerem Gökalp sadece bu toplantı ile bilgisinin olmadığını söylemiyor; hiçbir bir toplantı hakkında bilgisinin olmadığını söylüyor. Burada akademik bir çalışma yapmıyoruz ki soyut beyanlar üzerinden çıkarımda bulunalım. Burada bir ceza yargılaması yapılıyor. Hiçbir toplantı hakkında bilgisinin olmadığını söylemesine rağmen toplantılara KCK’lilerin katıldığını iddia ediyor ve bu somut hiçbir şeye dayandırılmadan dosyada yer veriliyor. HDP’nin hiçbir toplantısına katılmamış ve toplantılar hakkında bilgisi olmayan birinin bu iddiası kabul edilemeyeceği ortadadır” dedi. (AS)