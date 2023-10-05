“Bu dava yurttaşları HDP’den uzaklaştırma amacında”

Kobanî davasının 35. duruşma periyodunun 3. oturumu, Sincan Cezaevi Kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görüldü.

TIKLAYIN-Adalet, siyaset ve hukuk: Kobani Davası

Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor.

3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

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“Rivayet, dedikodu ve izlenimlerini aktarıyor”

Beyanlarını sürdüren tutuklu siyasetçi Alp Altınörs, dosyada yer alan gizli ve açık tanıkların verdiği çelişkili beyanlardan bahsetti.

Aleyhlerinde tanıklık eden Kerem Gökalp’ın hiçbir zaman HDP’de yer almadığını ve HDP toplantılarında da bulunmadığını, bu nedenle HDP’nin işleyişine dair herhangi bir beyanda bulunmasının ciddiye alınmaması gerektiğini dile getirdi:

“HDP’nin parti işleyişini bilme ihtimali ve imkanları dahi yok. Tek bir toplantısına katılmamıştır. Kendi gözleri gördükleri anlatmıyorlar. Elleri ile temas ettikleri bir şeyi anlatmıyorlar. Kulaktan dolma, rivayet, dedikodu ve izlenimlerini aktarıyor. Her üçü de siyasi irade ile yaptıkları pazarlık sonucu bu ifadeleri veriyorlar.”

Tanık Kerem Gökalp, Mahir ve Merdan Rüştü Ovalıoğlu’nun beyanlarına işaret eden Altınörs, tanıkların birbirini yalanladığını da kaydetti.

“Demokratik çağrımız şiddeti içermiyor”

Davayı kumpas olarak değerlendiren Altınörs, şöyle devam etti:

“Hiçbir illiyet bağımız olmayan olaylar ile suçlanıyoruz. Hiçbir şekilde bizle bir bağı olmayan davalar üzerinden suç isnat edilmektedir. Savcılık, sevk maddesinde yer almayan 302’ten ceza istemektedir. Partili savcı Ahmet Altun’un elinden çıkan bu siyasi belgeyle bizi cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Bizim demokratik çağrımız şiddeti içermemektedir. Dolasıyla Diyarbakır, Mardin ve çeşitli yerlerde yaşanan cinayetler bu tweet ile ilişkilendirilemez.

Ölümler ile ilgili yapılan davalarda, tweet ile bir bağlantı kurulamamıştır. Yasin Börü ile ilgili görülen davada tweet dosyaya konulmaya çalışılmış ancak mahkeme bunu reddetmiştir. Beklenmeyen bu şiddet olayları nedeniyle Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, 9 Ekim’de partimizin resmi hesabında duyarlılık çağrısında bulunmuştur ve şiddetin son bulmasını istemiştir.”

Altınörs, Kobani protestoları sırasında yaşamını yitiren HDP’lilere dair davalar açılmadığı ve salt HÜDA-PAR’lıların zarar görmesinden kaynaklı davaların açıldığını paylaştı. Yargılanan kişilerin “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiası ile ceza aldığını ancak Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Hamit Yakut başvurusu ile bu suç maddesinin yapısal sorun teşkil ettiğini tespit ettiğini ve bu yönde emsal kararının olduğunu anımsatan Altınörs, bu karar nedeniyle bu suç maddesinin değişmesi gerektiğini ve değiştiği taktirde ise bu yönlü tüm davaların düşeceğine işaret etti.

“İnsan aynı anda iki ayrı örgüte üye olabilir mi?”

Altınörs, “Savcıya göre HDP’nin faaliyetleri KCK’nin faaliyetleridir” dedi. Soruşturma aşamasında KCK ile suçlandığını ancak mütalaada ise “MLKP üyeliği” ile suçlandığını dile getiren Altınörs, “Savcı, bunu nereden çıkardı? Bir insan aynı anda iki ayrı örgüte üye olabilir mi? Şimdi adım adım gidersek; Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, bir arkadaşımın cenazesine katılmam nedeniyle ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiası ile bana 10 ay ceza verdi. Propaganda suçlaması nedeniyle üyelik ile suçlama olmaz. Bugüne değin hiçbir mahkemenin MLKP üyesi olduğuma dair bir tespit ve ceza vermemiştir. Bu dosya ne yazık ki bir karışıklık nedeniyle Yargıtay’a başvurmadan kesinleşti. Bu cezanın infazını da tamamladım. Ciddiyetsiz bir iddia olarak görüyorum” diye konuştu.

“Nar taneleri gibi bir aradaydık”

Kendi iradesi ile HDP içinde yer aldığını dile getiren Altınörs, “Bir nar gibi hepimiz ayrı tanelerdir ama bir aradaydık. HDP bu birliktelik ile yüzde on barajı geçti ve 13,12 oy aldı. Daha önce çokça birliktelikler oldu ama 12 Eylül’den kalma barajı yıkmak HDP’ye nasip oldu. Çünkü HDP çoğulcuydu. HDP’nin ne kadar demokratik karakterde olduğunun göstergesiydi” dedi.

“Hiçkimse bana MYK’da görev vermedi. Ben MYK’ya üye oldum ve daha sonra kongrede seçildim. Bu süreç HDP tüzüğü ve siyasi partiler yasası çerçevesinde olmuştur. Savcının yasal bir parti olan HDP’yi ‘terör’ kavramı ile anması oy veren seçmelere karşı kurguladığı bir baskıdır. Bu dava HDP’yi bastırmaya, yurttaşların bu partiden uzaklaştırmaya yöneliktir. Yurttaşların partide yer almasını, kurullarında ve kongrelerde yer almamasına yönelik bir tacizdir. HDP, siyasi partidir. İnsanlar aday olurlar ve seçilirler. Savcının ilk önce bunu öğrenmesi gerekir.”

Sosyalist bir toplumun inşası için işçilerin ve ezilenlerin bir araya gelmesi ve birleşmesi gerektiği önermesine inandığını ve bu doğrultu nedeni ile HDP’de yer aldığını dile getiren Altınörs, “İŞİD soykırım çetesi Kobani’de kadın ve çocukları keserken eli kolu bağlı durmak, insan olmaya yakışmaz. İktidarın bu konudaki politikası yanlıştı. Daha sonra politikasını değiştirmiştir ve bu politika sınır güvenliğinin sağlanmasına da olanak tanımıştır” dedi.

“Temel siyasi haklarımı kullandığım için suçlanıyorum”

IŞİD tarafından 10 Ekim 2015’te Ankara Gar önünde yapılan katliam sonrasında yaşamını yitiren Zakir Karabulut’un Bedlîs’teki cenazesine katıldığını ve şu anda yargılandığı bu dosyanın da, Karabulut cenazesi nedeniyle açılan dosyadaki iddialara dayanak yapıldığını ifade eden Altınörs, cenaze nedeniyle açılan bu dosyanın toplu olduğunu ve kendi yönündeki iddiaların dosyadan ayrıldığını aktardı. Altınörs, dosyanın hala açık olduğunu ve devam ettiğini dile getirdi. Altınörs, bu dava ile savcının IŞİD saldırısında yaşamını yitiren Karabulut’u “terörist” olarak gördüğünün kanıtı olduğunun altını çizdi.

Altınörs, “Yaptığımız çağrı toplum önünde çoktan aklanmıştır. IŞİD’e karşı çağrı yapmak suç değildir. AKP’nin politikalarını protesto etmek, protestoya çağırmak, HDP’nin MYK’sında yer almak, toplantıya katılmak da suç değildir. Temel siyasi haklarımı kullandığım için suçlanıyorum. Sizden de beraat vermenizi ve bu siyasi davayı kapatmanızı, 3 yıldır devam eden tutukluluk halime son vermesini istiyorum” diyerek, savunmasını sonlandırdı.

Duruşma bugün devam edecek. (AS)