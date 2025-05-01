Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, sömürülen hayvanlara ilişkin de açıklamalar yapıldı.

Başta hayvan hakları örgütleri ve vegan kurumlar olmak üzere hak savunucuları; etinden, sütünden, yumurtasından “faydalanılan”, yük taşıtılan ve çeşitli biçimlerde sömürülen hayvanlar için adalet talep etti.

Vegan Türkiye Derneği: “1 Mayıs, ne yazık ki emek konuşulurken dünya genelinde milyarlarca bireyin sömürülen emeğinin ve bedenin çoğunlukla görmezden gelindiği bir gün. İnsanların dayanışmanın ve emeğin değerinden bahsettiği bugünde dahi süt çiftliklerinde inekler sömürülmeye, atlar fayton çekmeye, eşekler kendi ağırlıklarından büyük yükleri taşımaya, yunus parklarındaki hayvanlar insan eğlencesi için küçücük tanklarda tutulmaya, üretim çiftliklerindeki yavrular ailelerinden ayrılmaya, üzerlerinde deney yapılan hayvanlar işkence görmeye ve mezbahalar can almaya devam ediyor...

“Dünya genelinde milyarlarca hayvan birey olarak dahi görülmeden sistematik olarak sömürülüyor. Bu 1 Mayıs'ta hayvanlarla dayanışmayı seç, sömürüye karşı dur ve vegan ol. Sömürünün son bulduğu 1 Mayıs'lara…”

“Tüm türler için adil bir yaşam mümkün”

Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi: “Bizler hayvan hakkı savunucuları olarak, emeğin sömürülmesine, doğanın talanına, hayvanların köleleştirilerek çalıştırılmasına, sistematik zulme maruz bırakılmasına karşı ses çıkarıyoruz. Hayvanların yaşam hakkı için verdiğimiz mücadele, işçilerin, kadınların, çocukların, LGBTİ+'ların, doğanın ve tüm ezilenlerin mücadelesinden ayrı düşünülemez. Kurtuluş yok tek başına, ya tüm türler ya hiçbirimiz’ Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük!”

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM): “Her türlü köleliğin, emek sömürüsünün reddedildiği 1 Mayıs’lara.”

Animal Save Türkiye: “1 Mayıs'ta her türlü sömürüye maruz kalan hayvanları unutma! Endüstriyel çiftliklerde, mezbahalarda, kürk çiftliklerinde, deney masalarında, sirklerde, yarışlarda ve taşımacılıkta sözde insan faydası için yemek, eğlence, kozmetik, giyim gibi amaçlarla meşrulaştırılan sömürünün mağduru olan hayvanlar için de emek sömürüsüne hayır diyoruz. Tür fark etmeksizin, gücü, emeği ve varlığı kontrolsüzce tüketilen tüm canlılar adına; bu adaletsiz düzene karşı, yaşam hakkının tanındığı bir gelecek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm türler için adil bir yaşam mümkün.” (TY)