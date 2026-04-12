BTK’dan kullanıcılara uyarı: IMEI’nizi kontrol edin

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen cep telefonlarına yönelik denetimleri sıkılaştırıyor. Kurum, “çift IMEI” olarak bilinen usulsüz kullanımın önüne geçmek amacıyla yürüttüğü uygulamada kritik tarihin 1 Mayıs olduğunu açıkladı.

BirGün'ün geçtiği habere göre, yeni düzenlemeye göre, aynı pasaport üzerinden birden fazla cihazın kullanılmasına olanak tanıyan yöntemler geçersiz sayılacak.

BTK, 1 Ocak 2026 itibarıyla takibe aldığı cihazlar için kullanıcılara bilgilendirme mesajları gönderdi ve 120 günlük süre tanıdı. Bu sürenin dolacağı 1 Mayıs’tan itibaren kayıt dışı olduğu belirlenen telefonlar Türkiye’deki mobil şebekelere kapatılacak.

IMEI'lere dikkat

Denetimlerde özellikle çift SIM kartlı cihazlarda bulunan ikinci IMEI numarasının farklı telefonlarda kullanılarak sistemin aşılmaya çalışıldığı tespit edildi. Mevzuata göre bir kişi, üç yıl içinde yalnızca bir telefonu pasaport kaydıyla kullanabiliyor. Ancak bazı kullanıcıların ikinci IMEI üzerinden başka cihazları da aktif hale getirerek bu kuralı ihlal ettiği belirlendi.

BTK incelemelerinde, cihazın kendi IMEI bilgileri yerine başka telefonlara ait numaraların kullanıldığı çok sayıda usulsüzlük ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda yüz binlerce cihazın kayıt dışı statüsünde değerlendirildiği ifade ediliyor.

Kurum, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için IMEI numaralarını *#06# üzerinden kontrol etmelerini ve e-Devlet üzerinden kayıt durumlarını sorgulamalarını öneriyor. Kayıt dışı cihazların kullanımına devam edilebilmesi için ise 2026 yılı için belirlenen 54 bin 258 liralık harcın ödenmesi gerekiyor.

Yeni uygulamayla birlikte, çift SIM veya e-SIM üzerinden kullanım süresini uzatmaya yarayan yöntemler de geçerliliğini yitirecek. 1 Mayıs itibarıyla bu yöntemlerle kullanılan cihazlar da şebeke erişimini kaybedecek.

