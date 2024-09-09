BTK, Google'dan 108 milyon kişinin verilerini içeren dosyaları kaldırmasını istedi

Veri hırsızları, resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon kişinin tüm kimlik bilgileri ile ikamet adresi ve cep telefonu numarasını içeren bilgileri çaldı.

FreeWeb Turkey’den Ali Safa Korkut’un haberine göre hırsızlar verileri “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “101m” ve “GSM (iki tane)” isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladı.

Verilerin çalındığını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) fark etti.

USOM, Google ile iletişime geçti ve “Kanunen yurttaşları kimlik avı saldırıları, kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesi ve veri sızıntıları gibi her türlü siber saldırıya karşı korumakla yükümlüyüz. Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” diyerek yardım talep etti.

Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını ileten USOM “acil” koduyla “derhal” kaldırılmalarını istedi.

Google’dan işbirliği yapmasını “rica eden” USOM, aynı zamanda ilgili dosyaları Drive’a yükleyen kişi veya kişilerin kullanıcı hesap kimlikleri, IP adresleri ve port numaralarını da talep etti.

Şirkete gönderilen 29 Temmuz ve 3 Eylül tarihli iki ayrı yazıda USOM, “Bu konudaki hızlı yanıtınız, etkilenen kullanıcıların bütünlüğünü ve güvenliğini korumak açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Google da talebi kabul ederek dosyaları kaldırı. Ancak BTK ile bilgi paylaşıp paylaşmadığı bilinmiyor.

Dosyaların boyutu 42 GB

Dosyalarda kişilerin ad, soyad, TC kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri, nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve köy, medeni durum, ölüm tarihi, ikamet adresi ve cep telefonu numaraları bulunuyor.

108 milyon kişiye ait TC kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası dosyalar arasında.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığı fark etmeksizin, Türkiye’deki herhangi bir resmi makamda kaydı bulunan tüm yurttaşların verilerinin yer aldığı beş dosyanın toplam boyutu da 42,18 GB.

(HA)